El smartwatch que se carga en 10 minutos y dura 24 horas es real y cuesta mucho menos de lo que crees

¿Buscas un reloj que sea bueno, bonito y barato? Puedes parecer algo imposible, pero hay oportunidades que sí que lo hacen posibles. Una de las más claras la tenemos con el Reloj OnePlus 2, que sorprende por su acabado, pero también por sus prestaciones, con Snapdragon, WearOS4, 24 horas de autonomía con 10 minutos de carga y, lo mejor de todo, un precio rebajado a solo 69 €.

Es un reloj con prestaciones de gama alta a precio de auténtica gama baja. Elegante, potente, versátil y pensado para cualquier tipo de actividad.

¿Por qué te lo recomendamos?

La pantalla AMOLED de 1,43″ con cristal de zafiro no solo se ve bien, sino que además es muy resistente a golpes y arañazos.

El GPS de doble frecuencia es sorprendentemente preciso y tiene cobertura casi total.

Es compatible con apps de mensajería, redes sociales, Google Maps, pagos contactless… Es como un móvil.

Lo puedes sumergir hasta 50 metros bajo el agua.

Reloj OnePlus 2

El Reloj OnePlus 2 viene equipado hasta arriba. Trae 2 GB de RAM y 32 GB de memoria. ¿Y esto en qué se nota? Primero en que funciona muy fluido, segundo en que puedes guardar fotos, instalar un montón de apps y hasta tener música que escuchar sin tener que usar tu móvil, solo con el reloj y tus auriculares. Además, se ve muy bien bajo el sol gracias a su pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas y aguanta lo que le eches. De hecho, con solo 10 minutos de carga, te dura 24 horas incluso usando su doble GPS o sus más de 100 modos deportivos. Tiene un toque deportivo muy atractivo, se conecta a cualquier teléfono y además te ayuda a cuidarte más. Es que lo tiene todo.

Y por eso te lo recomendamos. Porque sirve tanto si quieres un reloj para no tener que sacar siempre el móvil cuando te escriben, para mejorar en tus entrenamientos, para hacer rutas de senderismo o escuchar tu música.

¿Tienes buenas reseñas este reloj?

Sí que tiene muy buenas reseñas, con una valoración media de 4,8 sobre 5 en AliExpress, principalmente por su autonomía, su elegante diseño y su despliegue de funciones. Aquí te dejamos varias opiniones compartidas por usuarios:

«El reloj está muy bien, y la batería le dura mucho con un uso normal.»

«El reloj funciona perfectamente, lleno de opciones y posibilidades. Es hermoso y elegante, delgado, y la batería dura fácilmente de 2 a 3 días incluso con el SpO2 activado.»

«¡Debo decir que ofrece una excelente relación calidad-precio! La calidad es de primera, la correa está bien, es cómoda.»

AliExpress te lo envía en un plazo de una semana aproximadamente y sin gastos de envío. ¿Vas a hacerte con él?

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