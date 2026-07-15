Ni limón ni vinagre: el sencillo truco de las expertas en limpieza para abrillantar los suelos de madera sin que se estropeen

El sencillo truco de las expertas en limpieza para abrillantar los suelos de madera sin que se estropeen no incluye nada más que un detalle que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Cada vez más estamos pendientes de una limpieza que va en aumento en esta época del año, lo que buscamos es apostar claramente por los mejores trucos que acaben de darnos aquello que deseamos, una casa y también un suelo lo más limpio posible.

Nos enfrentamos a este cambio que puede acabar llegando con la ayuda de unas expertas que saben muy bien la manera en la que acabaremos obteniendo este tipo de remedios naturales que pueden cambiar nuestra casa por completo. Es cuestión de ponerse manos a la obra con algunos pequeños gestos que pueden acabar generando ese suelo de madera de lujo. Un material de lo más agradable para nuestros pies que debería tener algunas peculiaridades que hasta la fecha desconocíamos. Estos trucos de limpieza son esenciales y pueden cambiar por completo la forma de hacer una tarea de lo más repetitiva. Tus suelos parecerán nuevos con esta técnica de limpieza.

Ni vinagre ni limón

Durante muchos años el limón ha sido uno de los limpiadores estrella de las amantes de lo natural. Puede darnos todo lo que necesitamos y más en estos días en los que queremos que cada pieza encaje a la perfección. Pero mucho cuidado, si lo que queremos es conseguir que la casa quede lo más limpia posible, nada mejor que hacerlo con unos ingredientes que le van perfectamente.

Será el vinagre otro de los limpiadores estrella, que, sin duda alguna se ha convertido en una alegría para los suelos de madera. También para nuestros cristales que ganan brillo con un limpiador natural que ha sido creado para hacer realidad el sueño de ver nuestra casa como el primer día.

Las expertas en limpieza no dudan en darnos algún que otro detalle que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta.

Una buena limpieza de un suelo de madera puede dar lugar a un cambio de tendencia en unos días en los que el brillo y el olor de este suelo que se limpia con elementos naturales puede ser esencial.

El sencillo truco de las expertas en limpieza para abrillantar los suelos de madera sin que se estropeen

Unos bonitos suelos de madera pueden ser la mejor opción para una casa con alma, de esas que tienen este detalle natural que las hace ser únicas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será esencial.

Los expertos de Jabón Lagarto desde su blog nos explican cómo conseguir que un suelo de madera nos quede una madera perfecta con el mínimo esfuerzo posible y la máxima limpieza:

Barrido regular: comienza con una limpieza básica barriendo con una escoba de cerdas suaves o un aspirador de suelos. Esto eliminará el polvo, la suciedad y los residuos que pueden rayar la superficie de la madera.

Limpieza húmeda: para una limpieza más profunda, utiliza una mopa ligeramente humedecida con agua tibia y un limpiador sin productos agresivos como jabón o detergente jabonoso, puedes utilizar el jabón líquido Lagarto; es perfecto para este tipo de superficies. Evita el exceso de agua, ya que la humedad prolongada puede dañar la madera.

Productos recomendados: busca limpiadores diseñados específicamente para suelos de madera o suelos delicados y que no lleven en su fórmula otros productos que puedan dañar el acabado. Los productos naturales como el vinagre blanco diluido en agua también pueden ser efectivos, pero asegúrate de probarlos primero en una pequeña área poco visible.

Evita productos abrasivos: nunca utilices limpiadores abrasivos, ceras o aceites de limpieza, ya que pueden dejar residuos y dañar el acabado de la madera. Aléjate de lejías, amoníacos o cualquiera de este tipo de productos.

Frecuencia de limpieza: aunque evidentemente dependerá del uso que tenga el parqué o tarima, en general se recomienda limpiar los suelos de madera una vez por semana con una limpieza ligera y una limpieza más profunda cada mes o cada dos meses.

Protección adicional: para proteger aún más tus suelos de madera puedes considerar colocar tapetes en las entradas para atrapar la suciedad y los residuos antes de que lleguen al suelo. También puedes utilizar almohadillas de fieltro en las patas de los muebles para evitar arañazos, es una prevención que te ahorrará posibles disgustos ya que las patas de los muebles generan muchas rayaduras en los suelos en general.