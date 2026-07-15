Dejar un vaso al lado del fregadero antes de irte de vacaciones: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

Cuando tienes que dejar tu casa y permanece cerrada varios días, algunos detalles pequeños pueden ayudar a evitar inconvenientes al regresar. Uno de los problemas más grandes y habituales es encontrarse con olores desagradables en determinados sectores de la vivienda. Esto no sucede por la falta de limpieza ni con la presencia de residuos, sino por procesos que ocurren de forma gradual.

Es por ello que muchos recurren a distintas medidas preventivas para proteger las cañerías y otros sectores del hogar. Entre ellas está un método sencillo, como dejar un vaso invertido sobre un papel colocado en la pila de la cocina. El motivo está relacionado con el comportamiento del sifón, la curva del sistema de cañerías que retiene agua de forma permanente.

Cuando una casa queda cerrada varios días, el agua del sifón se puede evaporar, más en estas épocas de altas temperaturas. Al perderse el sello hidráulico, los olores del desagüe pueden ascender con facilidad, generando un olor desagradable al regresar. Es por ello que la técnica del papel busca ralentizar ese proceso de evaporación, contribuyendo a mantener el nivel de agua en el sifón durante más tiempo.

Se trata de un método sencillo basado en un principio físico básico: la reducción de la exposición del agua al aire. De esta manera, se retrasa el secado del sistema y se disminuye la probabilidad de que los olores regresen al interior de la cocina.

Otras medidas para evitar los olores

Antes de irse de vacaciones, es conveniente prestar atención al resto de los desagües de la vivienda. Mantener agua en fregaderos, duchas, bidets e inodoros ayuda a conservar las barreras que impiden el ingreso de este tipo de olores. Es importante tampoco que no haya pérdidas, obstrucciones o restos de alimentos en la pila, que podría favorecer la aparición de malos olores.

Si hay problemas a pesar de estas precauciones, podría estar relacionado con un problema en el sistema de cañerías o en la ventilación de los desagües. Es conveniente que, en estos casos, se consulte a un profesional para identificar el origen del problema.