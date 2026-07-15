Así se prepara el arroz del señoret: la receta valenciana de arroz seco que se le atribuye a Joaquín Sorolla

La receta valenciana de arroz seco que se atribuye a Joaquín Sorolla, el arroz del señoret puede cambiarlo todo. Es momento de empezar a crear algunos sabores que acabarán siendo los que nos marcarán de cerca, en estos días en los que realmente podremos empezar a generar un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que la paella acaba siendo la protagonista, podemos hacer un arroz un poco diferente.

Dentro de las recetas de los expertos en arroz, hay uno que destacará en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Una buena base con una buena materia prima que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente nos apetece un arroz un poco diferente, que no quede meloso, sinos eco y con un sabor de lo más intenso. Con nombre propio podremos conseguir una receta de esas que impresiona, el arroz del señoret es una delicia que no puedes dejar de descubrir.

Esta es la receta valenciana de arroz que se le atribuye a Joaquín Sorolla

Joaquín Sorolla puede ser el autor de un tipo de arroz que debes probar para descubrir la esencia de una receta de esas que siempre quedan bien. Sólo necesitamos este básico de la cocina española que llega de la mano de un artista que puede descubrirnos todo un mundo.

El arroz es un básico de nuestra cocina que puede acabar siendo la mejor opción posible para estas jornadas en las que nos apetece descubrir la esencia de esta receta muy especial. Es hora de conocer la esencia de un plato que tiene como protagonista a un experto.

La esencia de una receta de arroz siempre acabará siendo los ingredientes, pero también el acabado. El caldo es el elemento que permite que nos quede más caldoso, seco, meloso o convertido en esa paella a la que estamos acostumbrados con una estética muy marcada.

Para un artista crear un plato que no contenga nada más que el sabor, nos lanza a pensar en una mente creativa que sin duda alguna debe estar detrás de una receta que no tiene nada más que lo esencial. Nos permite comer más rápidamente y hacerlo de una manera muy diferente para descubrir la esencia de este tipo de plato.

Se prepara el arroz del señoret así

Este arroz permite crear un buen plato de comida sin nada más que una esencia que puede convertirse en la mejor opción posible para estos días. Un buen básico que, sin duda alguna puede convertirse en la antesala de algo más. De una comida especial que podemos hacer en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Los expertos de Garcimar nos dan la receta definitiva de un plato de esos que impresionan:

Ingredientes para el arroz:

– Caldo: Calcula siempre el doble de caldo que de arroz, unos 800 ml apx

– 400 g de arroz bomba

– 1 sepia

– Taquitos de rape

– 3 dientes de ajo

– 3 ñoras

– 1 pimiento rojo y 1 pimiento verde

– 1 cebolla

– 125 ml apx de salsa de tomate casera

– Azafrán

– Aceite de oliva virgen extra

– Sal y pimienta negra recién molida

Ingredientes para elaborar el caldo casero:

– 2 Kg de pescado sopa

– 1 cebolla

– 1 puerro

-1 zanahoria

-2 dientes de ajo

-2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

– Agua

– Sal y pimienta molida

Lo que te sobre de caldo lo puedes congelar.

Ingredientes para elaborar el alioli:

– 1 huevo

– 1 diente de ajo

– 220 ml de aceite de oliva

-Zumo de un cuarto de limón

-Sal

Pasos a seguir:

Si haces el caldo de pescado en vez de utilizar fumet pon los ingredientes que hemos indicado arriba y haz el caldo con la olla presión (durante unos 30 min) o bien en una olla normal durante 1-1:30 horas.

Posteriormente se hace el sofrito del arroz:

– Pela los dientes de ajo y córtalos en rodajas gruesas.

– Corta las ñoras por la mitad para eliminar el pedúnculo y las semillas de su interior.

– En una sartén ponemos aceite y sofreímos los ajos y la ñora sin que se quemen. Lo reservamos.

– En el mismo aceite de la sartén, sofreímos la sepia previamente cortada a trozos y el rape en taquitos y lo reservamos.

– Con los ajos y la ñoras que hemos reservado lo ponemos en un mortero y lo picamos. Le añadimos el azafrán y toda la mezcla la añadimos sobre el caldo de pescado caliente y lo mezclamos.

– Cortamos la cebolla a trozos pequeños y sofreímos en la paella.

– Cortamos los pimientos a trozos pequeños y sofreímos junto con la cebolla. Posteriormente añadimos la salsa de tomate casera y sofreímos a fuego lento.

Elaboración del arroz:

– Tenemos el sofrito con la cebolla, pimientos y tomate. Añadimos el arroz y lo removemos un par de minutos para que absorba los sabores y el aceite.

– Volcamos el caldo (el doble de caldo que de arroz) y ponemos a fuego fuerte. Ya no removemos más el arroz, salvo moviendo la paella con las asas, para terminar de igualar.

– Cuando empiece a hervir añadimos la sal y pimienta que se precise y dejamos unos 7-8 minutos a fuego alto. Luego bajamos el fuego, añadimos la sepia y el rape reservado y dejamos a fuego lento durante 12-13 minutos. Si quieres un puntito «socarrat» es decir, ligeramente torradito por abajo, los últimos 2 minutos sube el fuego medio-alto. El arroz debería quedar seco y suelto.

-Cubrimos la paella con un paño y se deja reposar durante 5-10 minutos.

Puedes hacer alioli para acompañar si lo deseas:

– Pelar el ajo a rodajas y ponerlo en un vaso de la batidora.

– Añadimos el huevo y un chorro de aceite (no todo).

– Se añade un poco de sal.

– Comenzamos a batir. Aquí es cuando más delicado está el hacer la emulsión, no hay que subir la batidora hasta que veamos que va ligando bien. Mientras batimos iremos añadiendo más aceite poco a poco (añadir tanto aceite como cantidad y espesor queramos)

– Ponemos un chorro de limón y seguimos batiendo.