Arroz basmati en Thermomix: receta perfecta, suelta y en su punto

Conseguir un arroz basmati suelto parece sencillo hasta que aparece el primer plato de granos pegados. O demasiado blandos. Prepararlo en Thermomix evita buena parte de esos problemas porque permite controlar la cocción con bastante precisión y, sobre todo, repetir el resultado cuando encuentras las cantidades que funcionan.

El basmati tiene poco que ver con un arroz redondo. El grano es largo, fino y muy aromático. Aquí no interesa una textura cremosa ni ligada; buscamos granos separados que aguanten bien una salsa, unas verduras o un curry potente sin convertirse en una masa.

Ingredientes

Usamos 200 g de arroz basmati, 400 g de agua, 10 g de aceite de oliva y una cucharadita de sal.

Cómo hacer arroz basmati en Thermomix

Antes de encender la Thermomix, lava el arroz. Ponlo en un colador fino y pásalo bajo agua fría mientras mueves los granos con cuidado. Al principio verás salir un líquido bastante blanco. Sigue aclarando hasta que el agua se vea mucho más transparente.

Escurre bien el arroz y colócalo en el vaso junto con el agua, el aceite y la sal. Si tu Thermomix dispone del modo Cocción de arroz, selecciónalo y deja que complete el programa.

Cuando termine, no dejes el basmati olvidado dentro del vaso. Pásalo a una fuente y separa suavemente los granos con la espátula. Dos o tres movimientos bastan. Removerlo como si fuera un risotto solo consigue romperlo y apelmazarlo.

Proporción de agua y arroz

Para esta receta, la medida es fácil de recordar: 400 g de agua por cada 200 g de arroz basmati. Dos partes de agua por una de arroz. Merece la pena usar la báscula.

Cómo conseguir un arroz suelto

El primer truco no está en la máquina, sino en el fregadero. Lavar el arroz elimina parte del almidón que recubre los granos. Si se omite este paso, es bastante más fácil que terminen pegándose entre ellos.

Luego está el tiempo. Cuando finalice la cocción, saca el arroz del vaso. El calor residual continúa actuando y esos minutos extra pueden cambiar la textura más de lo que parece.

Déjalo reposar dos o tres minutos en una fuente amplia. Después, airea los granos con un tenedor o con la espátula.

Con qué acompañarlo

El basmati es agradecido. Su aroma resulta reconocible, aunque no tapa otros sabores, y por eso encaja especialmente bien con platos especiados o preparaciones con salsa.

Pollo al curry

Probablemente sea la pareja más conocida. El arroz absorbe parte de la salsa y suaviza las especias del curry.

Verduras

Calabacín, zanahoria, brócoli, pimiento o champiñones salteados funcionan muy bien. Puedes añadir unas gotas de salsa de soja al final. No demasiada, porque el arroz ya lleva sal.

Pescado

Con salmón a la plancha queda especialmente bien, aunque también acompaña sin problemas a merluza y otros pescados blancos. Un poco de limón y cilantro fresco cambia por completo una guarnición que, de otro modo, podría resultar demasiado sencilla.

Salteados asiáticos

Si tienes arroz basmati del día anterior, aprovéchalo. Al estar frío, el grano presenta una textura más firme y soporta mejor el salteado. Pollo, gambas, ternera o verduras cortadas finas son combinaciones fáciles para una cena rápida.

Preguntas frecuentes

¿Hay que lavar el arroz?

Sí, merece la pena hacerlo. Acláralo con agua fría hasta que deje de salir tan blanquecina. Así retiras parte del almidón superficial y los granos quedan más separados después de la cocción.

¿Cuánta agua necesita?

En esta preparación se utilizan 400 g de agua para 200 g de arroz basmati. Es una proporción sencilla y fiable. Si cambias de marca, revisa el envase por si el fabricante recomienda ajustar ligeramente el líquido.

¿Se puede congelar?

Sí. Espera a que se enfríe y guárdalo en recipientes bien cerrados. Lo más cómodo es congelarlo por raciones; así no tendrás que descongelar un bloque enorme cuando solo necesitas una guarnición.

¿Cómo recalentarlo?

En el microondas, añade unas gotas de agua y cubre el recipiente para conservar la humedad. También puedes calentarlo en una sartén a fuego medio, separando los granos poco a poco. No necesita otra cocción. En cuanto esté caliente, retíralo para evitar que el basmati termine seco.

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 200 kcal por ración

Tipo de cocina: asiática

Tipo de comida: guarnición