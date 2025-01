Arroz basmati o arroz jazmín: diferencias, cuál es más saludable y para qué se usa cada uno

El arroz basmati o jazmín es un ingrediente básico en nuestra dieta, una opción low cost que está muy presente en todo el mundo. Desde nuestra deliciosa paella, hasta el risotto o el arroz blanco que acompaña las comidas en Asía, América o parte de África. Este cereal se ha convertido en nuestro mejor aliado, a la hora de conseguir una alimentación lo más equilibrada posible, para conseguirlo, nada mejor que hacerlo de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos.

Las diferencias entre una serie de variedades que han llegado desde fuera pueden sorprendernos. Hasta no hace mucho el arroz que tenemos en nuestra casa es simplemente el que llegaba de los campos más próximos. España es productora de arroz por lo que, podemos tener buenos productos por un precio muy bajo, desde que quizás hasta ahora nunca nos hubiéramos planteado incorporar algunas novedades que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Tocará elegir entre unas variedades que quizás hasta ahora no teníamos en mente que fueran las adecuadas.

El arroz jazmín o el arroz basmati llegan desde lejos

Nos hemos criado con el arroz redondo que es el que se utiliza en la mayoría de las recetas tradicionales. Nuestros platos tienen en este arroz el indicado para poder crear una buena paella o un arroz caldoso, en el que nos interesa que se integre en un plato de cuchara o de tenedor.

El almidón y también la forma hacen que sea más fácil o menos que nos quede suelto o unido en una masa repleta de sabor. El arroz ha pasado de ser el ingrediente básico de un plato de cuchara a ser el mejor básico para una ensalada o un salteado de verduras al que le daremos un aire especial.

Es momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar y en la manera en lo que podemos crear una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante. Tenemos tanto en donde elegir que se hará necesario un poco más de información sobre cada tipo de arroz. De esta manera será un poco más fácil, acabar obteniendo aquello que realmente necesitas en un abrir y cerrar de ojos.

El arroz basmati tiene estos beneficios

Es un tipo de arroz el basmati que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en nuestra dieta. De tal forma que debemos empezar a pensar en todo lo que está por llegar, de la mano de una serie de detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia importante.

Tal y como nos indican desde Tilda rice este arroz: «El arroz basmati no contiene gluten y es bajo en grasas. Contiene los ocho aminoácidos esenciales y ácido fólico, es muy bajo en sodio y no contiene colesterol. El índice glucémico del arroz basmati es medio o bajo, lo que significa que libera su energía a una velocidad más lenta y constante, lo que conlleva un nivel de energía más equilibrado».

Por lo que, es un ingrediente que no podemos dejar de tener en nuestra dieta de una forma o de otra, acabará siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Es un elemento que puede acabar siendo el que marque la diferencia en nuestra dieta.

Estos son los beneficios del arroz jazmín

Es un arroz que al igual que el anterior tiene una serie de beneficios que quizás hasta ahora no hubiéramos valorado tanto. Al ser un ingrediente que según el blog de la tiendadefruta: «Al ser naturalmente libre de gluten, el arroz es una alternativa importante para los celíacos o los no celíacos con sensibilidad al gluten. La diversidad integral es principalmente servible porque contribuye fibra insoluble, que estimula la funcionalidad digestiva y «alimenta» las bacterias intestinales buenas, tan indispensables para la salud».

Por lo que, puede ser importante incorporar el arroz a una dieta equilibrada. Aunque de una forma que quizás no hubiéramos pensado.

Vamos a conseguir que las ensaladas y gran parte de algunas recetas especiales que podemos crear con estos arroces se conviertan en nuestra comida especial. Con una serie de elementos que acabarán siendo los que marcarán un antes y un después.

El ingrediente que necesitamos para conseguir un tipo de alimentación que ayude a nuestro cuerpo, puede ser el arroz. Uno de los más básicos que lleva con la humanidad desde hace miles de años. Siendo uno de los primeros que se empezó a cultivar. Además de ser un alimento que se conserva durante mucho tiempo. No olvides incorporarlo a tus recetas, el basmati o arroz jazmín es un buen aliado de tu salud y de tus menús semanales.