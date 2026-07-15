Jorge Rey y la AEMET coinciden y ya avisan por lo que nos espera en España: «Va a ser apoteósico»

La AEMET y Jorge Rey coinciden y avisan por lo que nos espera en España, va a ser apoteósico lo que nos estará esperando en estas próximas horas. Será mejor que nos preparemos para un cambio de tendencia que, sin duda alguna, será uno de los veranos que vamos a recordar por el tiempo que tenemos por delante. Nos estaremos enfrentando a un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar. Un giro radical que puede ser esencial que estemos viendo en estos días.

Los expertos no dudan en pensar lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada novedad puede acabar siendo un plus de buenas sensaciones. El calor se convierte en un riesgo destacado que activa gran parte de las alertas y de la que Jorge Rey ya lanzó un importante aviso hace unas jornadas, cuando todo el mundo esperaba que este verano nos diera una pequeña tregua. La previsión del tiempo juega un papel importante en estos días en los que cada pequeño gesto puede sumar, es hora de conocer lo que puede pasar en breve.

Va a ser apoteósico lo que nos estará esperando

Nos estará esperando un giro radical en el tiempo que puede acabar siendo el que mejor se adaptará en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Estaremos muy pendientes de estos cambios que parece que acabarán siendo una realidad en breve.

Los expertos de la AEMET que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Un giro radical que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

Es momento de saber qué es lo que dicen un Jorge Rey que sabe perfectamente qué es lo que nos estará esperando. Unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en un problema que hasta el momento nadie hubiera pensado.

Este cambio que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades que ser lo que nos afectará de lleno. En unos días en los que puede ser apoteósico lo que nos estará esperando.

Jorge Rey y la AEMET coinciden y ya avisan por lo que nos espera en España

Avisan los vídeos de Jorge Rey de lo que puede pasar en breve, con una serie de detalles que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en breve. Por lo que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar este cambio de tendencia que será esencial.

Un vídeo viral de Jorge Rey fue uno de los que nos explica lo que podría pasar en esta semana, con un pico de calor que puede cambiarlo todo. Estas cifras pueden acabar siendo los que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nadie hubiera pensado que tendríamos.

Tal y como nos explica la AEMET: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el Cantábrico y en Galicia, se esperan cielos nubosos o cubiertos. Por la tarde, con el desarrollo de nubosidad de evolución en el noroeste, se esperan chubascos y tormentas fuertes y con granizo en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León; también podrían darse en los Pirineos. Son probables las brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia. Se espera la presencia de calima en el tercio oriental de la Península y en Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular, Galicia, el alto Ebro y, de forma notable (más de 6 grados), en zonas de Aragón y de la Comunidad Valenciana; no se esperan cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de Baleares y de la Península, excepto en el Cantábrico, Extremadura y el cuadrante noroeste, y los 38-40 grados en zonas bajas del tercio este, el valle del Guadalquivir y en Mallorca. Las mínimas aumentarán en Canarias y en la mitad sur peninsular y descenderán en el Cantábrico, el alto-medio Ebro y los Pirineos más occidentales. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25 grados en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes en el este de Galicia, Asturias, Cantabria y el noroeste de Castilla y León. Temperaturas significativamente altas en Baleares, Cataluña y zonas de Alborán, del sureste y del Guadalquivir. Soplará el alisio en Canarias, con intervalos fuertes en zonas expuestas, y poniente moderado en el Estrecho y el golfo de Cádiz. Se espera viento flojo en general en el resto, con un predominio de la componente norte en el Cantábrico y de la oeste en el resto. Por la tarde, tenderá a arreciar en zonas del centro-este, y no se descartan rachas muy fuertes en los Pirineos».