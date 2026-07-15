Media España en alerta por calor extremo hoy: la AEMET activa el nivel máximo de aviso por temperaturas nunca vistas

La AEMET activa el nivel máximo de aviso por temperaturas nunca vistas, media España en alerta por calor extremo hoy. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que llegan a toda velocidad. A medida que nos acercamos a un giro radical que puede ser clave y que quizás hasta ahora no habíamos visto llegar. Las temperaturas son las grandes protagonistas de estos días en los que todo puede ser posible.

Será mejor que nos preparemos para unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a esta situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Es momento de conocer en primera persona lo que llega y podemos empezar a ver. En estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Tenemos que empezar a pensar en movernos, salir de casa, hacer planes y hacerlo con la mirada puesta a una España que parece que se transforma en un horno. La tercera gran ola de calor de temporada puede causar estragos, la AEMET no duda en activar el nivel máximo de aviso.

Media España en alerta por calor extremo hoy

El calor acabará siendo extremo hoy. Las temperaturas de este mes de junio que hemos dejado atrás ya apuntaban maneras, con unas cifras que realmente pueden sumergirnos en lo peor de un verano para el que quizás no estamos del todo preparados.

Lo que tenemos por delante es un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que afrontarnos a un cambio importante.

Es hora de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que realmente el tiempo acaba siendo uno de los grandes protagonistas. Tenemos que empezar a vivir unas jornadas en las que la estabilidad se convierte en un problema para el que quizás no estamos preparados.

Ese sol que es típico del verano parece que va llegando con unas cifras que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Con temperaturas que están muy por encima de lo que podría parecer habitual en esta época del año. La llamada canícula puede convertirse en una auténtica pesadilla.

La AEMET activa el nivel máximo de aviso por temperaturas nunca vistas

Temperaturas que nunca hemos visto a estas alturas del año, acabarán siendo una realidad. Nos enfrentamos a unos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de empezar a cuidar un poco más todo lo que tenemos por delante y la manera en la que nos enfrentaremos.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con un predominio de cielos despejados o poco nubosos. Únicamente en el Cantábrico y en Galicia, se esperan cielos nubosos o cubiertos, con la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico oriental. Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en la cordillera Cantábrica y en los interiores del tercio este peninsular; en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia, se esperan tormentas que pueden venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento e incluso granizo; con baja probabilidad, podrían formarse también en el sistema Ibérico turolense y en las sierras prelitorales de Tarragona. Son probables las brumas en el interior de las regiones del Cantábrico, el alto Ebro y Galicia. Se espera la presencia de calima en el tercio oriental de la Península y en Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en los archipiélagos, las regiones mediterráneas y el cuadrante suroeste; lo harán de forma notable en los prelitorales de la Comunidad Valenciana y de Cataluña; bajarán en el área cantábrica, Navarra, La Rioja y zonas aledañas, y no se esperan cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de Baleares y de la Península, excepto en el Cantábrico, Extremadura y el cuadrante noroeste, y los 38-40 grados en el tercio este, el valle del Guadalquivir y en Mallorca. Se alcanzarán los 42 grados en el valle del Ebro y en los prelitorales de Valencia».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente altas en Baleares, zonas de Alborán y del Guadalquivir y la mitad este de la Península, especialmente en el prelitoral de Valencia y en la ribera del Ebro de Zaragoza. Probables tormentas en Albacete, el interior de Valencia y el norte de Murcia, que vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes e incluso granizo. Se darán noches con mínimas por encima de los 20-25 grados en Baleares, las depresiones del este y los litorales mediterráneos. Soplará alisio moderado en Canarias con posibles intervalos fuertes en zonas expuestas y poniente moderado en el Estrecho y el golfo de Cádiz. En el Cantábrico, el viento será flojo y del norte, y, en el resto, del oeste, con tendencia a arreciar por la tarde».