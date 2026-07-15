Cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso caracterizarán el día de hoy, 15 de julio de 2026, en toda la provincia de Barcelona. Aunque experimentaremos un notable incremento en los máximos, las zonas altas del prepirineo y el litoral disfrutarán de un respiro. El viento del suroeste moderado y del oeste por la tarde añadirán un toque de frescura. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 15 de julio

Barcelona: cielo despejado y posibles chubascos vespertinos

El cielo se abre suavemente, dejando entrever un día que despierta en Barcelona; la luminosidad temprana nos regala una mañana tranquila, con temperaturas que rondan los 25 grados. Sin embargo, la jornada traerá consigo algunas sorpresas, ya que la tarde puede ofrecer la posibilidad de que se asomen algunas gotas, aunque nada de intensidad. El viento, que sopla desde el sur a una velocidad moderada, podría ser un compañero en este fresco día, aun con ráfagas que podrían elevarse en momentos puntuales.

Ya por la tarde, el sol estará en su apogeo, alcanzando una temperatura máxima de 35 grados. A medida que el día se convierte en noche, la sensación térmica podría sentirse más intensa, debido a la humedad que nos envuelve y que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado. Con el atardecer previsto para las 21:23, la luz natural nos acompañará durante un buen rato, pero habrá que estar atentos a los cambios que nos pueda traer la noche.

L’ Hospitalet de Llobregat: inestabilidad con viento fuerte y posible lluvia

Las calles de L’ Hospitalet de Llobregat se despiertan con un aire pesado y una luz tenue que presagia inestabilidad. El cielo, cubierto por densas nubes, promete un día donde la normalidad se verá alterada por la llegada de fenómenos atmosféricos. La temperatura matutina ronda los 25 grados, pero a medida que avanza la jornada, se espera un descenso que puede dejar a muchos sintiendo un frío inesperado.

La mañana se presenta tranquila, pero por la tarde, las ráfagas de viento superarán los 40 km/h y hay un 30% de probabilidad de lluvia que podría hacer acto de presencia. La sensación térmica alcanzará hasta 42 grados, contrastando con el fresco amanecer. Con este panorama, es recomendable llevar paraguas a la mano y abrigarse bien, ya que la inestabilidad podría cambiar el día de manera repentina.

Cielo parcialmente nublado y cálido en Badalona

El día comienza en Badalona con un suave amanecer que dará paso a un cielo parcialmente nublado. Con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 35 grados Celsius, la mañana se presenta cálida, sin probabilidades de lluvia hasta el mediodía. A medida que avancemos hacia la tarde, las nubes podrían aumentar y existe un 15% de probabilidad de lluvia, pero los chubascos no parecen ser una amenaza importante.

El viento de dirección sur soplará a 20 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h, así que se recomienda tener cuidado con el viento fuerte. La humedad será notable, alcanzando hasta el 85%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. La jornada ofrecerá alrededor de 15 horas de luz, comenzando con el sol que asoma a las 06:30 y se despedirá a las 21:23.

Ambiente templado con nubes dispersas en Sabadell

El tiempo presenta un ambiente templado durante la mañana, con algunas nubes dispersas y temperaturas agradables que alcanzan los 24 grados. Por la tarde, el cielo se mantendrá similar, aunque hay una leve probabilidad de que se registre algo de lluvia hacia la noche. El viento soplará suavemente del sur, aportando frescura sin ser molesto.

Es un día ideal para pasear y disfrutar del aire libre, ya que las temperaturas se mantendrán cómodas y el ambiente es tranquilo, perfecto para realizar actividades diarias o simplemente relajarse al sol.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET