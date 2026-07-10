Los expertos de la AEMET avisan: la ola de calor se ha acabado pero lo que llega no es normal y se van a superar los 40ºC

Lo que llega no es normal y se van a superar los 40ºC en gran parte del territorio, los expertos no dudan en lanzar una seria advertencia ante lo que llega. Después de la ola de calor no nos despedimos del verano, sino que seguimos con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. Tenemos por delante un mes de julio que puede ser histórico.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de cara a un fin de semana, en el que todo puede ser posible. Será el momento de tener por delante un cambio que podría acabar siendo el que nos marcará muy de cerca en estas jornadas en las que todo puede ser posible. La previsión del tiempo nos sitúa en un punto diferente, el calor no se marchará, sino que estará igualmente presente en estas partes del país en las que la AEMET activan avisos.

Avisan los expertos de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en activar algunos avisos ante lo que está por llegar, un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Tocará saber en todo momento qué nos estará esperando en estos días de verano.

Junio fue el inicio de las olas de calor, que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna vamos a recordar. Serán tiempos de apostar por un giro radical que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Julio se ha convertido en la continuación de estas olas de calor y de un tiempo en el que quizás nadie hubiera imaginado ver llegar está situación que nadie hubiera imaginado antes del verano. Las cifras son tan sorprendentes que nos sitúan ante un cambio que puede ser histórico.

Estos días hemos ido batiendo récords, con unas cifras que se han mantenido altas en un verano cargado de actividad. Con las advertencias de la AEMET en mente, tenemos que prepararnos para lo peor, con unas temperaturas que ponen los pelos de punta.

La ola de calor se ha acabado pero lo que llega no es normal y se van a superar los 40ºC

Se van a superar los 40ºC de calor, lo que llega no es normal y estamos viendo una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañarán en breve. Son tiempos de aprovechar al máximo los cambios que pueden llegar en breve. Con un pequeño respiro que no hará bajar las temperaturas, sino que se mantendrán especialmente altas.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé que un embolsamiento de aire frio en altura se sitúe sobre la Península generando un aumento de la inestabilidad en el centro y mitad norte, con intervalos de nubes medias y altas desde primeras horas, y por la tarde con el desarrollo de nubosidad de evolución dando lugar a chubascos y tormentas. Es probable que las tormentas lleguen a localmente fuertes en interiores de la citada mitad norte peninsular, yendo acompañadas de rachas muy fuertes de viento, y en menor medida siendo también posible que se de algún chubasco localmente fuerte, en especial en la Ibérica más oriental y entorno de la Cordillera Cantábrica occidental. Cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con nubosidad baja matinal en el Estrecho, norte de Canarias, Galicia y Cantábrico que por lo general tenderá a despejar. Bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica. Las temperaturas máximas descenderán, exceptuando en Baleares y tercio noroeste peninsular con pocos cambios. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la Península y Baleares, incluso rebasando los 38 en regiones del archipiélago, Ebro y aledaños, y puntos de Andalucía, Tajo y Segura. Las mínimas descenderán en Canarias, mitad sur y fachada oriental peninsular, con aumentos en el resto de la Península y pocos cambios en Baleares. No bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste, meseta Sur y zonas del interior sureste».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará viento flojo en la Península y Baleares, con poniente moderado en el Estrecho y Alborán y viento moderado del este en el Ebro y litoral catalán. Predominará la componente este en Baleares y tercio oriental peninsular, la oeste en la mitad sur y la norte en Galicia y Cantábrico; viento variable en el resto. En Canarias, viento moderado de componente norte. Probables tormentas fuertes, acompañadas de rachas muy fuertes de viento y localmente chubascos intensos, en el interior de la mitad norte peninsular. Temperaturas máximas que superarán los 35 grados en amplias zonas del país, incluso rebasando los 38 en Baleares, Ebro y aledaños, y puntos de Andalucía, Tajo y Segura».