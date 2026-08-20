Vivió con lo justo durante 20 años para ahorrar casi 800.000 euros y su conclusión final parte el corazón: «Es triste no disfrutar del camino»

‘El hombre que al final renunciará a su trabajo’ es el pseudónimo de un joven de 25 años que hace dos décadas se propuso ahorrar todo lo posible al año para poder tener independencia financiera y jubilarse antes de la cuenta. Este ahora ex trabajador ha contado sus vivencias en un libro en el que explica cómo consiguió cumplir su objetivo de ahorrar casi un millón de euros y cómo le afectó la depreciación de la moneda japonesa de hace unos años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de este empleado.

El protagonista de esta historia es un joven japonés de 25 años que trabajaba en una empresa recibiendo un salario anual de 5 millones de yenes, que al cambio son algo así como 30.000 euros. Ahí fue cuando se propuso ahorrar hasta los 100 millones de yenes, lo que al cambio son como 600.000 euros, con el objetivo de poder lograr la independencia financiera y poderse jubilar antes de lo que marcan las leyes niponas. Hay que tener en cuenta que en esta parte de Asia las pensiones de jubilación son en ocasiones tan precarias que muchas personas mayores tienen que seguir haciendo labores menores, como por ejemplo actuar de guardias de seguridad en obras o aparcamientos.

Comenzó una vida austera que desarrolló durante 20 años y 10 meses. Para ello, vivió en dependencias proporcionadas por el trabajo que le costaban 175 euros al mes y renunció a todo tipo de lujos en una vida que sólo consistía en ir del trabajo a casa y de casa al trabajo. Para ahorrar al máximo en comida, sólo se alimentó durante esta época de arroz, encurtidos, vegetales y galletas. Su capricho diario consistía en una bebida energética que compraba aprovechándose de las ofertas de los supermercados.

Este joven cuenta en el libro que publicó años después que durante el verano cocinaba las verduras en el parabrisas de un coche de un compañero de trabajo. En invierno calentaba su cuerpo haciendo sentadillas y en verano se refrescaba mojando su camiseta. Así durante 20 años hasta los 45, que fue cuando alcanzó su objetivo de lograr la independencia financiera y poder jubilarse después de haber reunido a fecha de enero de 2025 cerca de 180 millones de yenes.

La caída del yen y la reflexión viral de este ahorrador japonés

‘El hombre que al final renunciará a su trabajo’ es el apodo que eligió para motivarse en su día a día este joven que fue el protagonista de la historia que contó el medio South China Morning Post. Aquí también se recogen las declaraciones realizadas por este trabajador que sufrió las consecuencias de la depreciación del yen, que afectó de forma notable a sus ahorros.

«Si el yen sigue cayendo, nunca alcanzaré la libertad financiera. ¿Para qué he trabajado estos 21 años? Todo es inútil, es una tragedia», afirmó este trabajador hace unos meses. «Pensé que había escapado del sistema, pero el sistema me alcanzó», manifestó. «No quiero volver a trabajar, pero tampoco puedo vivir como antes. Estoy atrapado entre dos mundos», contó a sus seguidores en las redes sociales.

‘El hombre que al final renunciará a su trabajo’ también dejó pululando en el ambiente una curiosa reflexión que ha generado un gran debate acerca de esta historia de superación. «No me arrepiento de haber tenido un objetivo, pero sí de haberlo perseguido sin disfrutar el camino», afirmó a través de sus canales oficiales.