La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes: «La mentalidad ha cambiado mucho, ahora no piensan en ahorrar»

Rafa Nadal sigue disfrutando de su jubilación después de su brillante carrera en el tenis. Una vez decidió apartarse del deporte profesional, el español se centró exclusivamente en el mundo de los negocios y en eso también demuestra que sigue creciendo a pasos agigantados. Una forma de ver la vida en la que quiso hacer énfasis en cómo invierten los jóvenes su dinero y la diferencia que había con su generación.

Lo ha hecho en la inauguración de su cuarto Zel Hotel en Fuerteventura (Canarias), la marca que fundó en 2022, donde ha abierto en Mallorca, Costa Brava y Punta Cana en una gama de hoteles de lujo. Es por ello que pretende seguir ampliando su patrimonio como lo ha hecho hasta ahora: «Mi objetivo es seguir hacia adelante. Es el momento de construir un legado fuera de ella», explicó Nadal.

El ganador de 22 Grand Slam se retiró en 2024 y, a sus 40 años, el ex tenista tiene una forma diferente de ver la vida, analizando cómo ha ido cambiando la mentalidad de los españoles, especialmente entre los jóvenes: «Antes se ahorraba para comprar un coche o una casa, pero ahora la gente valora mucho experiencias como viajar y conocer lugares diferentes», explicó en una entrevista para CNBC Meets.

Rafa Nafal señaló que, al haber nacido en Mallorca, sus decisiones empresariales giran en torno a su tierra: «Nuestra economía viene del turismo. Crecí con ese ADN y disfruto explorando este nuevo proyecto. Es una oportunidad de aprender porque llevan toda la vida en este negocio y es una compañía muy exitosa».

Rafa Nadal sigue abriendo negocios