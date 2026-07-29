Tenis

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes: «La mentalidad ha cambiado mucho, ahora no piensan en ahorrar»

El ex tenista presentó un nuevo hotel en Fuerteventura

Rafa Nadal hizo un curioso análisis de la forma en la que gastan el dinero los jóvenes

Federer se reencuentra con el legado de Rafa Nadal en Mallorca y recuerda con nostalgia la rivalidad del ‘Big Three’

Rafa Nadal
Rafa Nadal en una rueda de prensa. (EP)

Rafa Nadal sigue disfrutando de su jubilación después de su brillante carrera en el tenis. Una vez decidió apartarse del deporte profesional, el español se centró exclusivamente en el mundo de los negocios y en eso también demuestra que sigue creciendo a pasos agigantados. Una forma de ver la vida en la que quiso hacer énfasis en cómo invierten los jóvenes su dinero y la diferencia que había con su generación.

Lo ha hecho en la inauguración de su cuarto Zel Hotel en Fuerteventura (Canarias), la marca que fundó en 2022, donde ha abierto en Mallorca, Costa Brava y Punta Cana en una gama de hoteles de lujo. Es por ello que pretende seguir ampliando su patrimonio como lo ha hecho hasta ahora: «Mi objetivo es seguir hacia adelante. Es el momento de construir un legado fuera de ella», explicó Nadal.

El ganador de 22 Grand Slam se retiró en 2024 y, a sus 40 años, el ex tenista tiene una forma diferente de ver la vida, analizando cómo ha ido cambiando la mentalidad de los españoles, especialmente entre los jóvenes: «Antes se ahorraba para comprar un coche o una casa, pero ahora la gente valora mucho experiencias como viajar y conocer lugares diferentes», explicó en una entrevista para CNBC Meets.

Rafa Nafal señaló que, al haber nacido en Mallorca, sus decisiones empresariales giran en torno a su tierra: «Nuestra economía viene del turismo. Crecí con ese ADN y disfruto explorando este nuevo proyecto. Es una oportunidad de aprender porque llevan toda la vida en este negocio y es una compañía muy exitosa».

Rafa Nadal sigue abriendo negocios

La Rafa Nadal Academy abrirá un nuevo centro de tenis en el primer trimestre de 2028 en la isla de Lombok (Indonesia), que contará con cuatro pistas de tenis y otras cuatro de pádel y programas deportivos para jugadores de todos los niveles, según ha comunicado dicha academia en nota de prensa.
La Rafa Nadal Academy se expandirá al sudeste asiático con un nuevo centro en un complejo ubicado en la isla de Lombok, uno de los «destinos emergentes más prometedores» de la región, para implementar la metodología de entrenamiento desarrollada por el extenista Rafa Nadal y su equipo técnico a lo largo de más de dos décadas de experiencia en el circuito profesional.La subdirectora general de la Rafa Nadal Academy, Maribel Nadal, ha mostrado su satisfacción por este proyecto internacional. «Estamos muy ilusionados con la llegada del primer Rafa Nadal Tennis Center al sudeste asiático.
Lombok es un destino con un enorme potencial internacional y creemos que este proyecto permitirá acercar nuestra metodología y nuestra pasión por el deporte a nuevas generaciones de jugadores y familias de todo el mundo», expresó. El nuevo centro de la academia se ubicará a 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Lombok, ocupará una superficie de 150 hectáreas y se convertirá en el primer ‘Destination by Hyatt’ del sudeste asiático.
El complejo abrirá inicialmente con tres hoteles ‘boutique’ y 150 villas, dentro de un plan maestro que contempla un total de 500 villas residenciales. Los Rafa Nadal Tennis Center constituyen una línea complementaria a la Rafa Nadal Academy de Mallorca y al centro abierto en Kuwait. Se trata de complejos tenísticos ubicados en complejos vacacionales y residenciales de alta categoría que combinan ocio, turismo y formación deportiva de excelencia.
Con esta nueva apertura, Lombok se incorporará a la red internacional de la Rafa Nadal Academy, que ya cuenta con academia en Kuwait, así como Rafa Nadal Tennis Centers en Costa Mujeres (México), Sani (Grecia), Hong Kong, Marbella y Punta Cana (República Dominicana), además del Rafa Nadal Tennis Program desarrollado en Egipto. Asimismo, en 2028 también está prevista la inauguración de un nuevo Rafa Nadal Tennis Center en Brasil.

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