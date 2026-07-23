Federer se reencuentra con el legado de Rafa Nadal en Mallorca y recuerda con nostalgia la rivalidad del ‘Big Three’

El ex tenista suizo Roger Federer, considerado una de las mayores leyendas deporte, ha visitado este jueves el nuevo Rafa Nadal Museum. Este espacio museístico, ubicado en las instalaciones de la academia de Manacor (Mallorca), ha sido recientemente renovado para ofrecer un viaje único por la vida y la brillante trayectoria del astro mallorquín.

Aunque Rafael Nadal no ha podido acompañar en esta ocasión a su gran rival y buen amigo, al que se enfrentó hasta en 40 ocasiones, la presencia del genio de Basilea reavivó la magia de una de las épocas más doradas del deporte blanco.

Durante su nostálgica visita por el recinto, que destaca por sus experiencias inmersivas, contenidos audiovisuales de última generación, objetos originales y un repaso minucioso a los momentos más icónicos de la carrera de Nadal, Federer se ha detenido especialmente en la sala dedicada a la legendaria rivalidad del llamado Big Three, sin duda uno de los rincones más representativos y emotivos del nuevo montaje expositivo.

Y es que en este espacio, los aficionados y visitantes pueden contemplar objetos personales donados por el propio Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Asimismo, la sala ofrece un contenido audiovisual exclusivo en el que los tres colosos rememoran, en primera persona, cómo vivieron desde dentro una de las rivalidades más extraordinarias jamás vistas en el deporte y el inmenso legado que construyeron juntos a lo largo de más de dos décadas en la élite.

Además, Federer no ha estado solo. El suizo realizó el recorrido guiado de la mano de Sebastián Nadal, así como de Gustavo Marcaccio, director de tenis de la Rafa Nadal Academy, y Gonzalo Pérez, responsable del Rafa Nadal Museum.

Al término de la jornada, Federer no ha dudado en expresar su admiración por el resultado de la renovación y la carga emocional del recinto: «Es una maravilla verlo todo. Es precioso. Hay muchísimo trabajo detrás, pero sobre todo es muy emocionante». El suizo, que ha recordado haber conocido la versión anterior del museo, subrayó el impactante salto cualitativo del espacio hasta lucir hoy «realmente espectacular».