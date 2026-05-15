Rafa Nadal, nuevo museo y misma esencia: «Nunca entendí que el personaje se comiera a mi persona»

A las puertas de sus 40 primaveras, Rafa Nadal ha reinaugurado el museo que vio la luz de la mano de su academia hace una década. Se mantiene en el mismo espacio, pero con otra cara y una filosofía profundizada en la figura del ex tenista. Un viaje desde su infancia hasta su último raquetazo bajo un prisma humano más allá del deporte. «Los números y los títulos están ahí. Son conocidos. Me gustaría ser recordado como una buena persona de un pueblo pequeño de Mallorca», dice el protagonista en el vídeo que cierra la visita por el nuevo museo que el propio Rafa Nadal realiza junto a un grupo de invitados, entre ellos OKDIARIO.

El museo propone un viaje en el que, a través de una potente narrativa audiovisual, el visitante se adentra en la mente y la trayectoria de Rafa, desde sus primeros pasos y sueños hasta los momentos más icónicos de su carrera, conectando con su mentalidad, sus valores y su forma de entender la competición. La propuesta se completa con una ambiciosa zona interactiva, donde el visitante puede ponerse a prueba mediante retos físicos y tecnológicos que miden reflejos, velocidad y precisión.

Con esta transformación, el museo se consolida como una referencia internacional, combinando contenido audiovisual de última generación, experiencias interactivas y una visión global del deporte única en el mundo. Un túnel de luces de neón da la bienvenida al renovado museo. Es un viaje que desnuda su intimidad, más de lo que le hubiera gustado a él, tan reservado. La visita inicia en un vivero de obsequios de otros deportistas. Camisetas firmadas por Leo Messi, Cristiano Ronaldo,LeBron James, Mbappé, Lamine Yamal, Doncic…

Todo bajo la voz de Pau Gasol, amigo personal de Rafa Nadal que narra en un vídeo lo que entiende como amor por el deporte. Cabe destacar que el nuevo museo es más interactivo y con mayor riqueza tecnológica. Pasado y presente de Rafa Nadal convergen al cruzar de sala. Su primera raqueta, sus primeros trofeos, sus primeras fichas federativas… «No he sido de mirarme, aunque cuando veo estas fotos me lleno de recuerdos», afirma.

El imaginario popular tiene rienda suelta cuando el pasillo que conduce la visita desemboca en un fondo naranja y una superficie, la tierra batida. «Rey de la tierra», preside la sala en la que descansan algunos de sus 14 trofeos de Roland Garros. Su legado, más allá de los títulos, deja una concentración superlativa basada en la negativa más absoluta a darse por vencido. Por eso el ciudadano siente que Rafa forma parte de su vida. Por su ejemplo y forma de competir y convivir con Federer y Djokovic, archienemigos respetados y admirados entre sí. El Big Three cuenta en el museo con una sala dedicada a su sana rivalidad al cubo.

Es el embrión de habitación donde descansan sus 92 títulos y la última estancia, donde vuelven a converger pasado y presente de Rafa Nadal en una proyección de esas que hacen que a uno le pique la nariz y los ojos necesiten pañuelos. «El vídeo final está muy bien. Sentaos para estar más cómodos.», invita. Y ahí aparece todo su viaje personal y tenístico. «Los números y los títulos están ahí. Son conocidos. Me gustaría ser recordado como una buena persona de un pueblo pequeño de Mallorca», acaba, Rafa Nadal, el héroe de carne y hueso.