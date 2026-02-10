Nace Spin & Swing, el nuevo proyecto personal Rafa Nadal: «Pequeños pasos, pero firmes»

Entre paraguas y capuchas, la tónica habitual de Madrid en lo que va de año, emergió el semblante de Rafa Nadal por el Club de Campo Villa de Madrid. El mejor tenista español de la historia -probablemente también deportista- llegó sonrisa y escudado por un ejército de paraguas para presentar su nuevo proyecto personal. Un circuito de golf solidario que ve la luz de la mano de la Fundación Rafa Nadal y Cantabria Labs.

El circuito, bautizado como Spin & Swing, nace como un torneo que combina deporte, empresa y un fuerte compromiso social con el objetivo claro recaudar fondos. El destinatario es el proyecto «Educación y Deporte» de la Fundación Rafa Nadal, iniciativa que acompaña a más de 500 niños y adolescentes vulnerables cada año. Al evento de presentación acudieron el mencionado Rafa Nadal, María Francisca Perelló -directora de la Fundación Rafa Nadal- y Juan Matji -presidente de Cantabria Labs-.

«Es un día importante para la Fundación. Intentamos crecer dando pequeños pasos, pero firmes. Es una idea personal. En la Fundación tenemos proyectos que controlamos, pero requerimos de recursos para generar oportunidades a los niños que viven una situación vulnerable. El circuito también genera oportunidades a los pequeños para competir. No hay deporte en el mundo que reúna las condiciones que junta el golf. Es el único deporte en el que la gente se puede divertir y competir jugando con personas de diferentes nivel. Es el deporte adecuado para todo esto», aseguró Rafa Nadal.