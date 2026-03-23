Nadal y su vida tras el tenis: «No puedo levantarme sin tener algo de responsabilidad que hacer»

Rafa Nadal recibirá otra gran distinción este 4 de marzo. El mejor tenista de la historia de España, que estuvo el domingo en el Bernabéu viendo ganar a su Real Madrid contra el Atlético, será investido este martes doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El tenista balear será el centro de atención en un acto que se celebrará en la capital de España. Recientemente, unas declaraciones del tenista sobre su vida después del tenis se han convertido en sentencia.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) rendirá homenaje este martes 24 de marzo a Rafa Nadal, que será investido doctor honoris causa, la máxima distinción que concede la institución académica. «Este nombramiento, a propuesta de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la UPM, es un reconocimiento a Rafael Nadal, considerado el mejor deportista español de todos los tiempos», informó la UPM en un comunicado en el que destacó el excelente palmarés de Nadal, con sus 22 Grand Slam y sus dos medallas olímpicas.

«Además de ser una figura indiscutible del deporte, también ha destacado en su vida por la proyección de unos valores humanos ejemplares, basados en el esfuerzo y la perseverancia, cualidades que lo han convertido en un referente dentro y fuera de las pistas de tenis», afirmó la UPM sobre la figura de un Rafa Nadal que volverá a recibir el enésimo homenaje este martes 24 de marzo en Madrid.

Por ello, Rafa Nadal estuvo el domingo en el palco del Bernabéu, desde donde vio al Real Madrid ganar al Atlético (3-2) gracias a una espectacular actuación de Vinicius y Valverde. «Se llegó en un momento delicado y ha salido fortalecido el grupo después de dos victorias. Aparte de pasar la eliminatoria, son dos partidos ganados y una sensación muy positiva», dijo el mejor tenista de la historia de España durante una entrevista que concedió en el estadio.

Nadal y su vida tras el tenis

Rafa Nadal habló hace unos meses sobre su vida después del tenis en una entrevista que concedió al canal de YouTube de NDL Pro-Health, la marca de complementos alimenticios del propio extenista. Estas declaraciones se han convertido en tendencia en los últimos días por la rutina que suele seguir el tenista y los sueños que le quedan por cumplir en la vida.

«No hay una rutina como había antes. Es un periodo de hacer muchas cosas e ir entendiendo lo que me gusta más y menos», comenzó diciendo Rafa Nadal tras ser cuestionado sobre su rutina.

«Entreno de 08:30 horas a 10:00 horas de la mañana, porque si lo dejo para última hora, siempre hay excusas para no cumplir. Prefiero empezar el día con el conocimiento de lo que voy a hacer», afirmó sobre sus rutinas de entrenamiento. «Hago un poquito de todo. Hay rutinas básicas que mantengo de cuando jugaba al tenis, para proteger hombros y rodillas. Lo voy acondicionando para cuando decida volver a jugar al tenis. Hago algo de fuerza y cardio. Los días que no hago tanta fuerza, hago un cardio más duro», dijo en su día.

«Yo siempre creo que es muy importante tener objetivos en esta vida. Al menos a mí no me funciona levantarme cada día sin tener algo que hacer de responsabilidad, aunque entiendo que hay gente a la que le pueda funcionar», aseguró. «Siempre el esforzarse para conseguir unos objetivos es lo que te da la felicidad. Si uno tiene todo sin necesidad de esforzarse, de alguna manera termina sin tener valor esos momentos de ocio», afirmó durante su intervención de hace unos meses que ahora se ha hecho viral.