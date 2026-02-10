Nadal y la polémica con Mouratoglou: «Es como si comparas al Messi de hoy con el del Barcelona»

Si hasta Nadal, de naturaleza afable, responde a un comentario es que algo ha hecho mal el emisor del mismo. Patrick Mouratoglou, ex entrenador de Serena Williams y Grigor Dimitrov entre otro, situó hace días el nivel de Alcaraz y Sinner por encima del que exhibieron Nadal, Djokovic y Federer. El propio Rafa respondió a su análisis con emoticonos llorando de la risa que borró tras unos minutos. Este martes, en la presentación del circuito de golf solidario, se extendió en su contestación.

«No veo la polémica. Puse un comentario que después borré precisamente por eso, para no crear ninguna polémica. El análisis de aquel señor es erróneo. Es como si comparas a Messi de hoy con el que jugaba en el Barcelona o al Cristiano actual con el que jugaba en el Real Madrid. Este es mi punto de vista. Después, cada uno hace sus carreras. Yo nunca he dicho ni voy a decir que unos sn mejores que otros. La trayectoria de cada uno lo marcará. Ellos son grandes embajadores para nuestro tenis. Tenemos que estar felices de tener a Djokovic, que sigue ahí arriba y, para nosotros, a Alcaraz, que está llevando el tenis a un nivel increíble».

Nadal también habló sobre su forma de ver ahora el tenis y reconoció el ímpetu de Djokovic. «Disfruto desde otro punto de vista, más tranquilo y sin ningún tipo de sensación rara. Se acabó mi etapa de la manera que se tenía que terminar, alargué más de lo que hubiera imaginado y ahora soy totalmente feliz de poder ver triunfar a compañeros míos. Disfruto de sus triunfos. No creo que cambie nada en el tenis que Djokovic gane su 25º Grand Slam. Ni bueno ni no bueno para el tenis. Djokovic ha dejado una carrera impresionante y sigue estando ahí porque todavía puede. Tuvo una oportunidad en Melbourne, que siendo honesto no creo que le queden tantas por su edad, pero es de admirar lo que está consiguiendo».

Nadal también alabó al mejor tenista español de la actualidad. «Alcaraz no es ninguna promesa, tiene 7 Grand Slams, para nada es una promesa. Es una leyenda de nuestro deporte ya. Si vas a grandes jugadores históricos, no hay tantos que haya ganado 7 Grand Slams. De promesa nada. En Australia jugó un partido de nivel, disputado. Se vio la diferencia de edad, pero cada uno trató de llevar el rendimiento a su máxima expresión con sus armas. Disfrutó mucho viendo la final».

Rafa finalizó detallando sus sensaciones sobre su proyecto benéfico. «Siempre he disfrutado la posibilidad de contribuir a mejorar la calidad de vida de otras personas. He crecido con ello, lo he visto en casa desde que era un niño. Es una gran suerte poder apoyar para que niños tengan un futuro distinto. Es una gran satisfacción y una gran alegría. Además, si sirve para inspirar a la sociedad para que todos aportemos en su medida a que el mundo sea mejor, bienvenido sea».