La última falta de respeto de Kyrgios a Nadal: prefiere pegar a Rafa por dinero que ganar un Grand Slam

Y de repente Kyrgios, una figura que se acerca a la de un ex tenista que da que hablar cuando tiene entre manos un micrófono en lugar de una raqueta entre manos. La última función del circo Kyrgios está directamente relacionada con Nadal, como no. El australiano, antagónico al balear, lleva tres cuartas partes de su carrera con Rafa en la boca. La última en redes sociales y con sus seguidores como instigadores.

El australiano estuvo respondiendo preguntar de los usuarios bajo una premisa. «Sólo respondo a los descarados». Recibió entonces una cuestión de esa naturaleza. «Golpear a Rafa por 50 millones o ganar un Grand Slam». A lo que Kyrgios respondió dejando clara su animadversión a Nadal. «Los 50 millones». Escogió la opción polémica, para variar. Es la última prueba de su ojeriza con Rafa.

Poco después de aquella respuesta en redes sociales, Kyrgios ha vuelto a faltar el respeto a Nadal. Esta vez el germen ha sido su final de Wimbledon de 2022 contra Djokovic, que perdió después de haber ganado el primer set. «No creo que hubiera podido jugar mejor en aquella final. Saqué lo mejor que pude, pero me rompió el servicio cuando iba 40-0, en hierba esto es increíble. Siempre que hubo un punto importante, él estuvo ahí, siempre concentrado. Creo que si esa final hubiera sido Nadal me habría ido mejor», comentó.

Cabe recordar que Kyrgios disputó aquella final porque Nadal, su rival en semifinales ese año, no pudo jugar por lesión en el hombro. El australiano, que sólo ha levantado trofeos ATP 500, ni siquiera algún Masters 1.000, cree que contra Rafa hubiera ganado aquel Grand Slam. Nada peor que creerse sus propias mentiras.

Kyrgios ha quedado ya para exhibiciones, como la que disputará contra Sabalenka a finales de año en Dubai. Se enfrentarán en la denominada batalla de los sexos, partido que enfrenta a un tenista masculino con una femenina y que no se disputa desde hace 33 años. La pista será asimétrica, es decir, un 9% más pequeña en el lado de Sabalenka para compensar y ambos tendrán un único intento al servicio.