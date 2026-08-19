Suiza crece el doble que España y sorprende a Europa: el secreto de su éxito económico que pulveriza todas las previsiones

El PIB español avanzó un 0,7% entre abril y junio de 2026. En Suiza, durante esos mismos tres meses, el crecimiento alcanzó el 1,5%. La diferencia es considerable ya que refleja de que modo el país helvético ha crecido a más del doble de velocidad y firma además su mayor subida desde 2021. Un dato que llega además en un momento complicado para las economías europeas, con la energía y las tensiones comerciales todavía presentes, y coloca a Suiza bastante por encima de lo que se había calculado para este trimestre.

Y es que las previsiones no apuntaban en esa dirección. Los analistas de Bloomberg calculaban que el PIB suizo crecería alrededor de un 0,3%, por debajo incluso del 0,4% registrado al comienzo del año. Finalmente, el avance ha sido cinco veces superior a esa estimación, aunque la cifra publicada es todavía provisional y está ajustada para descontar el efecto de los grandes acontecimientos deportivos, que pueden introducir distorsiones en las estadísticas del país. Para encontrar una de las principales razones de este crecimiento hay que mirar a la industria. Las actividades química y farmacéutica han empujado con fuerza durante el trimestre, acompañadas por una evolución positiva de los servicios. A partir de ahí aparecen otros elementos que ayudan a entender por qué Suiza está resistiendo mejor de lo previsto ya que tiene además una producción eléctrica con escasa dependencia de los combustibles fósiles, un potente sector exportador y unas condiciones monetarias que, por ahora, han permitido a sus empresas desenvolverse en un escenario internacional especialmente incierto.

Suiza crece el doble que España y sorprende a Europa

La Secretaría de Estado de Economía suiza (SECO) ha señalado al sector industrial como principal impulsor del crecimiento económico de Suiza en los últimos meses, destacando particularmente el comportamiento de las industrias química y farmacéutica. Los servicios también avanzaron de manera generalizada, reforzando una expansión que no se ha limitado a una única actividad.

Suiza posee una economía pequeña y muy abierta al exterior, pero su actividad manufacturera ha recuperado fuerza pese a las tensiones comerciales. El índice PMI del sector volvió en marzo a terreno expansivo por primera vez en más de tres años y ha mantenido desde entonces esa mejoría. A ello se suma la política monetaria dado que las actuaciones del Banco Nacional Suizo han ayudado a contener una apreciación excesiva del franco, que encarecería las exportaciones. Los tipos de interés, además, permanecen en el 0%.

El particular escudo energético de Suiza

Otra pieza importante que suma a ese crecimiento vivido por Suiza se encuentra en la manera en la que el país alpino produce electricidad. Frente a economías europeas mucho más dependientes del gas y otros combustibles fósiles, cuenta con un sistema dominado por la energía hidroeléctrica y la nuclear. Esa combinación reduce su exposición directa a los bruscos movimientos internacionales que conlleva el gas, el petróleo o el carbón.

La energía hidráulica ocupa de hecho una posición especialmente relevante. Los datos de la Oficina Federal de Energía muestran que esta fuente ha aportado alrededor del 58,5% de la producción eléctrica como promedio durante los últimos diez años. Los datos lo reflejan claro: a finales de 2025 funcionaban 706 centrales hidroeléctricas de al menos 300 kW, con una producción media anual aproximada de 37.162 GWh. Aproximadamente la mitad de la capacidad hidroeléctrica procede de instalaciones con embalse, mientras que la energía nuclear aporta una producción estable. Esta combinación permitió a Suiza reducir su exposición al encarecimiento del gas durante la crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania y proporciona a su industria una mayor estabilidad de costes.

Un modelo que todavía afronta importantes riesgos

El crecimiento del 1,5% no significa que Suiza haya quedado aislada de las amenazas internacionales. Estados Unidos continúa siendo uno de los focos de incertidumbre. El acuerdo preliminar alcanzado para limitar los aranceles estadounidenses al 15% todavía no se ha traducido en un acuerdo legalmente vinculante, por lo que las negociaciones comerciales siguen teniendo una importancia considerable. La relación con la Unión Europea constituye otro frente relevante. El bloque comunitario absorbe más de un tercio de las exportaciones suizas y los ciudadanos tendrán que pronunciarse previsiblemente sobre nuevos acuerdos bilaterales.

También conviene tomar con cautela la espectacular cifra del segundo trimestre. La estimación del PIB publicada ahora no incorpora todavía información completa de todos los sectores y puede sufrir revisiones. El resultado definitivo, acompañado de un desglose más detallado, está previsto para el próximo 3 de septiembre. Por ahora, sin embargo, los indicadores adelantados continúan ofreciendo señales positivas. El Barómetro Económico KOF volvió a mejorar en julio y otros indicadores apuntan a que la actividad podría mantener el impulso durante el tercer trimestre. Suiza ha conseguido así algo poco habitual en el escenario europeo actual: combinar una industria exportadora potente con un sistema energético relativamente protegido de las crisis exteriores y una economía que, contra las previsiones, acaba de acelerar con fuerza.