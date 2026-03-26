El Producto Interior Bruto (PIB) creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otro lado, la organización ha detectado una fuerte caída en la creación de empleo, hasta niveles no vistos desde el segundo trimestre de 2024. En concreto, «los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo» crecieron sólo el 0,3% intertrimestral, menos de un tercio de lo que lo hicieron en los tres meses precedentes.

«El número de horas efectivamente trabajadas creció un 2,2% interanual este trimestre, cuatro décimas menos que en el trimestre precedente», revela el INE, que también afirma que «en términos intertrimestrales, varió un 1,2%». Es decir, este tipo de variables relacionadas con el empleo están sufriendo una desaceleración.

Según Estadística, «los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 2,8% en tasa interanual», es decir, «cinco décimas menos que en el trimestre precedente» y más de seis décimas menos en términos intertrimestrales».

No obstante, el dato más preocupante es el de la productividad, pues es enormemente crucial a la hora de la conformación de otras variables como los salarios. Así, el INE ha desvelado que «la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo registró este trimestre una tasa interanual del -0,1%».

Una caída que deja ver que el PIB de 2025 se incrementó, en gran medida, por el aumento poblacional, es decir, porque hay más gente produciendo y no porque se haya mejorado la forma de producir.

«La productividad por hora efectivamente trabajada» subió el 0,5% y, en términos intertrimestrales, la productividad por puesto de trabajo se incrementó el 0,6% y la relacionada con las horas trabajadas cayó el 0,4%.

El PIB en 2025

La economía española frenó su crecimiento en siete décimas en 2025 en comparación con el año anterior. De hecho, la caída no fue a más por el impulso del último trimestre, momento en el que el PIB se incrementó un 0,8%, la mayor tasa trimestral de todo el ejercicio.

La demanda nacional contribuyó con 3,6 puntos al crecimiento del 2,8% de 2025, dato tres décimas superior al del año anterior. Por su parte, la demanda externa restó siete décimas, lo que supuso nueve décimas menos que 2024.

Por su parte, el repunte trimestral del PIB en el último cuarto de 2025 se vio impulsado exclusivamente por la demanda interna, que aportó nueve décimas al crecimiento, frente al comportamiento del sector exterior, que restó una décima al avance de la economía española en la recta final de año. El gasto en consumo creció, pero menos que en el trimestre previo, mientras que la inversión aceleró su avance trimestral al 2,4%.

El INE ha informado además de que el crecimiento interanual del PIB se situó en el cuarto trimestre en el 2,7%, una décima más de lo avanzado a finales de enero pero tasa similar a la del trimestre previo. La demanda nacional contribuyó con 3,5 puntos al crecimiento interanual del PIB, en tanto que la externa restó ocho décimas.

En concreto, el gasto en consumo final se aceleró una décima respecto al trimestre anterior, al crecer un 3% interanual, con el consumo los hogares creciendo un 3,1%, tasa similar a la del trimestre anterior. Por contra, gasto público aceleró una décima, hasta el 2,5%, mientras que la inversión moderó su crecimiento 1,2 puntos, hasta el 6,4%.