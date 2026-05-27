Lo que el SEPE no te avisa cuando se te acaba el paro: hay una ayuda de 1.600 euros al mes en 2026 que puedes solicitar

El Servicio Público de Empleo Estatal ofrece una cobertura para los españoles que están en situación de desempleo y han agotado el paro. El SEPE pone a disposición de estos ciudadanos el llamado subsidio de desempleo por agotamiento de la prestación contributiva, que se puede combinar con el Ingreso Mínimo Vital, que está destinado a las familias más vulnerables. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda de 1.600 euros que ofrece el SEPE.

A pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez quiera vender como un éxito los datos de empleo gracias a incluir a los fijos discontinuos dentro de los españoles que están en situación de alta, lo cierto es que en España, a fecha del mes de mayo, cuenta con 2.357.044 personas en paro, muchas de las cuales reciben alguno de los subsidios que ofrece el SEPE. Los que cumplan con los requisitos pueden acceder a la prestación contributiva por desempleo, que es el paro de toda la vida, y una vez agotado, el Servicio Público de Empleo Estatal sigue ofreciendo ayudas.

La más habitual es el subsidio de desempleo por agotamiento de la prestación contributiva, que se entrega a las personas que han agotado el paro y cumplen con una serie de requisitos. Los ciudadanos que tengan responsabilidades familiares podrán estirar esta ayuda hasta los 30 meses, recibiendo 570 euros durante los primeros 180 días; 540 euros entre el día 180 y 360; y 480 euros a partir del día 361. Mientras se reciba este subsidio, se tienen que cumplir los requisitos que impone el SEPE.

El Servicio Público de Empleo Estatal permite cobrar a la vez este subsidio por agotamiento de la prestación contributiva y el Ingreso Mínimo Vital. Esta cantidad no se sumará íntegramente, por lo que la parte del IMV se ingresará de forma proporcional según los ingresos recibidos por el subsidio del SEPE. Sumando estas dos prestaciones, se puede llegar a una nueva ayuda de 1.600 euros que ofrece el SEPE. Por ejemplo, a los 480 euros del subsidio se puede sumar una cantidad que se reciba por el IMV.

La ayuda del SEPE de 1.600 euros

La ayuda de 1.600 euros que ofrece el SEPE a los desempleados no es una ayuda en sí, pero sí que se puede obtener sumando estas dos prestaciones o incluso cumpliendo los requisitos familiares para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital, que está destinado a las familias que estén en una situación de vulnerabilidad.

Por ejemplo, después de la última subida del 11,4% aprobada para el IMV en 2026, la renta garantizada para una familia formada por dos adultos y tres o más menores está fijada en 19.367,04 euros anuales, que son 1.613,92 euros al mes. Esta cuantía también la podrán recibir las familias formadas por un adulto y tres menores. En los casos del IMV para una familia monoparental, podrán llegar a recibir hasta 1.775,31 euros los adultos que convivan con cuatro o más menores.

¿Cómo solicitar las ayudas?

Para poder enlazar la prestación contributiva del desempleo con estas ayudas, en el caso del subsidio por desempleo, hay que solicitarlo en los 15 días hábiles siguientes al agotamiento del paro. Para acceder al Ingreso Mínimo Vital, la Seguridad Social ha activado una pasarela en la que desde la Administración llevarán a cabo este proceso de forma automática para que los desempleados no puedan perder la cantidad correspondiente a un mes. Para ello habrá que firmar una declaración responsable cuando el SEPE avise de la situación unas semanas antes de agotar el subsidio.