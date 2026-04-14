Ya es oficial: si tienes más de 23 años y vives con tus padres, puedes pedir el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital ha sido objeto de críticas y elogios desde su implementación en España hasta hoy. La edad de acceso al IMV ha estado también en el punto de mira durante semanas y, cada vez que cambia, vuelve a ser noticia. El Gobierno ha vuelto a cambiar la edad de acceso a esta ayuda económica.

A partir de ahora, jóvenes entre 23 y 29 años de edad podrán recibir el Ingreso Mínimo Vital siempre que cumplan unas determinadas condiciones económicas y sociales. Más de 2 millones y medio de personas se han beneficiado de este subsidio monetario entregado por el gobierno. El objetivo del IMV es reducir el riesgo de pobreza en familias —el IMV ha ayudado a cerca de un millón de niños distintos— y personas vulnerables a ella.

El principal y primer requisito para que estos jóvenes puedan recibir el subsidio es residir en España. También si han vivido con una familia diferente a la suya —que no compartan nada de parentesco— durante los últimos dos años y pueda demostrarse con garantías. Si el solicitante está casado o tiene una pareja de hecho, no podrá recibir el IMV; en cambio, los divorciados o en proceso de divorcio sí pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Los jóvenes han de vivir fuera del hogar de sus padres; esto aplica a los mayores de 30 años, los cuales, en el año previo a la solicitud, no hayan compartido hogar con sus progenitores.

Desde el Gobierno han señalado que esta ampliación en la edad de solicitud del IMV responde a la imposibilidad que tienen muchos jóvenes de independizarse o encontrar casa propia. El nuevo giro del Gobierno en esta política ya ha provocado debates y controversias sobre un excesivo despilfarro para gente que igual no lo necesita tanto como igual lo hacen otras personas más vulnerables.