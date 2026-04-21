El SEPE lo confirma: abonará 10 meses de paro por cada 2,5 años trabajados y se agotarán de las cotizaciones sobrantes

Quedarse sin trabajo es algo que no gusta a nadie, y cuando ocurre lo primero que suele venir a la cabeza es una duda bastante concreta y que tiene que ver con el hecho de saber cuánto tiempo se va a poder cobrar el paro. No es una cuestión menor, porque para muchas personas esta prestación es el único ingreso durante una etapa que puede alargarse más de lo previsto.

En ese contexto, entender cómo funciona el sistema no siempre es tan sencillo como parece. Lo lógico sería pensar que todo se calcula de forma proporcional, es decir, que cuantos más días se trabaja, más se cobra luego de paro. Pero la realidad es otra, y es ahí donde empiezan las diferencias que muchos no esperan. De primeras se debe tener claro que cuando ya llevas unos 2,5 años trabajados se pueden cobrar alrededor de 10 meses de paro, pero para saber el porqué conviene conocer bien cómo funciona el sistema que aplica el SEPE y en qué consiste ya que se divide en una serie de tramos que pueden hacer que se genere una situación que muchos desconocen, y es que días sobrantes cotizados, se acaben perdiendo sin más.

El SEPE lo confirma: abonará 10 meses de paro por cada 2,5 años trabajados

A la hora de cobrar el paro, la duración de la prestación depende directamente de lo que se haya cotizado en los últimos seis años, tal y como recoge la Ley General de la Seguridad Social. Sin embargo, ese cálculo no se hace sumando días uno a uno, sino agrupándolos en bloques.

Esto significa que no todos los días cotizados cuentan igual si no se alcanza un determinado nivel. A partir del mínimo exigido, que son 360 días trabajados, se abre el derecho a cobrar paro, pero desde ahí la duración va creciendo en saltos, no de forma continua. Por ejemplo, en el caso de quienes han trabajado alrededor de dos años y medio, es decir, unos 900 días, la prestación que corresponde es de unos 300 días. Traducido a meses, esto equivale aproximadamente a diez meses de paro.

Cómo se reparten los tramos del paro en España

El sistema de prestación por desempleo se organiza en escalones o tramos. Es decir, que no se calcula de forma proporcional, sino que cada tramo de cotización da acceso a un tiempo concreto de paro. y para que sepas cómo se divide o establece, aquí tienes el listado de días cotizados, y los días de paro que corresponden en función de cada tramo.

Entre 360 y 539 días cotizados equivalen a unos 120 días de paro (alrededor de cuatro meses)

(alrededor de cuatro meses) Si se han trabajado entre 540 y 719 días, corresponden unos 180 días de prestación

En el rango de 720 a 899 días cotizados, el paro se sitúa en unos 240 días

A partir de 900 días y hasta 1.079, ya se alcanzan unos 300 días de prestación (unos diez meses)

Entre 1.080 y 1.259 días trabajados, el derecho sube a unos 360 días de paro

Si se llega a entre 1.260 y 1.439 días, se pueden cobrar unos 420 días

En el siguiente tramo, de 1.440 a 1.619 días, se alcanzan unos 480 días de prestación

Entre 1.620 y 1.799 días cotizados, corresponden unos 540 días

Si se han trabajado entre 1.800 y 1.979 días, el paro sube a unos 600 días

En el tramo de 1.980 a 2.159 días, se llega a unos 660 días de prestación

Y a partir de 2.160 días cotizados, se alcanza el máximo: 720 días, es decir, dos años de paro

Como se puede ver, no se da una progresión exacta día a día. Todo depende de alcanzar cada escalón completo.

¿Y qué ocurre con los días sobrantes?

Aquí está uno de los puntos más importantes y, a la vez, más desconocidos del sistema por parte de aquellos que se encuentran en situación de desempleo. Cuando se solicita la prestación, el SEPE utiliza las cotizaciones acumuladas dentro del periodo que se tiene en cuenta, pero no guarda los días que sobran dentro de un tramo.

Esto significa que si una persona ha trabajado, por ejemplo, algo más de 900 días, seguirá cobrando esos diez meses de paro, igual que alguien que ha cotizado justo ese mínimo. Los días adicionales no permiten acceder al siguiente nivel si no se alcanza el umbral necesario.

Además, esos días extra no se conservan para el futuro. Una vez que se reconoce la prestación, se consumen las cotizaciones utilizadas, y no pueden volver a emplearse más adelante, es decir, que se pierden.

Un sistema que conviene entender antes de pedir el paro

Este modelo por bloques simplifica la gestión, pero también obliga a tener claro cómo funciona antes de solicitar la prestación. No es lo mismo quedarse a pocos días del siguiente tramo que superarlo, porque la diferencia en tiempo de paro puede ser importante. Por eso, en determinadas situaciones, puede ser útil revisar bien cuántos días se llevan cotizados antes de iniciar el trámite. A veces, una pequeña diferencia en el tiempo trabajado puede traducirse en varias semanas o incluso meses más de prestación del SEPE.

En definitiva, con unos 2,5 años trabajados se pueden cobrar cerca de 10 meses de paro, pero la clave está en entender que el sistema no es proporcional. Funciona por escalones, y eso hace que no siempre se aproveche todo lo que sea ha cotizado.