La prestación del SEPE que puedes mantener aunque encuentres trabajo: requisitos y cómo solicitarlo

Encontrar trabajo ya no significa perder de forma automática la ayuda del paro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha confirmado que en 2026 existe una prestación que se puede seguir cobrando incluso al empezar un nuevo empleo. Eso sí, hay una serie de condiciones clave que se deben cumplir para no perder este derecho.

El cambio llega con el llamado «complemento de apoyo al empleo», una medida que permite compatibilizar el subsidio por desempleo con un trabajo. Este sistema busca facilitar la reincorporación al mercado laboral sin que el trabajador pierda de golpe sus ingresos. De hecho, en muchos casos se aplica de forma automática si se cumplen los requisitos.

¿Quién puede beneficiarse?

No todos los trabajadores pueden acogerse a esta nueva compatibilidad. Está dirigida principalmente a personas que ya están cobrando un subsidio por desempleo y encuentran un trabajo, ya sea a jornada completa o parcial.

Además, es imprescindible:

Estar inscrito como demandante de empleo.

Cumplir los requisitos (como límites de renta).

(como límites de renta). Comunicar el inicio del trabajo al SEPE.

No hacerlo puede suponer sanciones o incluso la pérdida de la ayuda.

¿Cómo funciona la compatibilidad?

La duración de esta compatibilidad no es indefinida. Generalmente, el complemento se mantiene durante un periodo limitado, diseñado para facilitar la transición al simple sin la dependencia total de la ayuda.

Además, los días en los que se cobra este complemento se descuentan del total de la prestación disponible.

Aviso importante para los beneficiarios

Aunque la compatibilidad es posible, no es automática en todos los casos ni ilimitada. El SEPE insiste en que es obligatorio comunicar cualquier cambio laboral y revisar las condiciones específicas de cada ayuda.

Un error administrativo puede suponer la suspensión del subsidio o incluso la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida; por eso la Administración insta a revisar bien los papeles y estar atento a los avisos.