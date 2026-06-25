La realidad también destruye las previsiones del Gobierno: el PIB creció dos décimas menos porque cae el consumo de los hogares

La economía española creció un 0,6% en el primer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, según los datos de Contabilidad Nacional trimestral publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman los avanzados a finales de abril.

En concreto, entre enero y marzo el consumo de los hogares moderó su crecimiento tres décimas, hasta el 0,6%, mientras que el gasto público aceleró su ritmo de avance tres décimas, hasta el 0,5%, y el de las instituciones sin fines de lucro se aceleró 1,4 puntos, hasta mostrar un crecimiento del 2%.

Junto al consumo de los hogares, la inversión también moderó su crecimiento en el primer trimestre. Avanzó un 0,4%, tasa 1,7 puntos inferior a la del trimestre previo y su peor dato desde el tercer trimestre desde 2024.

Avance interanual del PIB

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el primer trimestre en el 2,7%, una décima más que en el trimestre anterior, gracias exclusivamente a la demanda nacional, que contribuyó con 3,5 puntos, en contraste con las ocho décimas que restó la demanda externa.

El consumo de los hogares aceleró su crecimiento interanual una décima en el primer trimestre, hasta el 3,2%, mientras que el gasto público desaceleró su ritmo de avance una décima, hasta el 2,4%.

La inversión, por su lado, aumentó un 5,6% interanual, seis décimas menos que en el trimestre anterior, con avances del 6,8% en los productos de la propiedad intelectual y del 3,9% en los bienes de equipo.

Por sectores de actividad, el Departamento que dirige Carlos Cuerpo ha puesto el acento en el crecimiento del 6,3% interanual de la construcción, «que lanza una señal positiva hacia delante», y en la aceleración de los servicios al 3,4% interanual desde el 2,9% del trimestre anterior.