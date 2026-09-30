Es oficial: poner la bandera de Ceuta en tu balcón puede acabar en multas de 3.000 euros, según la Ley de Propiedad Horizontal

Son cada vez más los españoles que están colgando banderas de Ceuta y de España en los balcones de sus hogares como muestra de apoyo a la ciudad caballa tras la invasión marroquí del pasado 30 de julio. Sin embargo, esta acción puede provocar conflictos en algunas comunidades, particularmente cuando afecta a zonas comunes del edificio.

En estos casos, los límites y las decisiones que pueden tomar las comunidades vienen fijados por la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Una de las últimas cuestiones en este ámbito es si poner una bandera en el balcón puede conllevar multa o derivar en un conflicto vecinal. La normativa diferencia entre el espacio privado de la vivienda y los elementos comunes de la misma, una distinción fundamental para saber cuándo se puede colocar sin problemas y cuándo puede ser reclamado.

Esto es lo que dicta la Ley de Propiedad Horizontal

La LPH sentencia que la parte exterior de los balcones y la fachada forman parte de las zonas comunes de la vivienda. Esto significa que cualquier acto que altere su apariencia o estética puede quedar subyugado a los estatutos de la comunidad de vecinos.

A pesar de ello, no existe una prohibición específica que impida colgar una bandera en una vivienda ni una multa por hacerlo. Es más, los expertos jurídicos reiteran que la exhibición de símbolos, siempre que no alteren el orden público, está amparada por el derecho a la libertad de expresión.

Las consecuencias legales pueden aparecer cuando el propietario infringe la normativa de la comunidad de vecinos o altera la estructura del edificio. Como en cualquier proceso judicial, el procedimiento es lento y pasa por requerimientos previos antes de una hipotética vía judicial.

Los especialistas insisten en que, si una comunidad opta por prohibir este tipo de enseñas en la fachada, la restricción debe extenderse a otras banderas, pancartas, carteles o cualquier tipo de propaganda que puedan ser expuestas por otros vecinos.

Los casos dónde sí habrían problemas legales

La simple colocación de una bandera, sea cual sea, no suele dar pie a sanciones administrativas, aunque hay determinados casos en los que el propietario sí puede exponerse a ellas. Estas situaciones son:

Colgar una bandera con unas dimensiones que tapen o invadan el espacio de otros vecinos y dificulten sus vistas.

Realizar agujeros o modificar la fachada para instalarla.

Causar molestias continuas, como ruidos producidos por el viento al golpear algún elemento de la fachada.

Ocasionar riesgos para los peatones por una incorrecta sujeción.

Asimismo, en edificios ubicados en cascos antiguos o protegidos por su valor histórico sujetos a una legislación administrativa específica, los ayuntamientos pertinentes pueden sancionar dichos elementos visibles en la vía pública.

De cuánto pueden ser las sanciones

Recibir una multa por colgar una bandera de España o de Ceuta en un balcón no es universal a todos los propietarios. La situación varía según el denunciante y el tipo de inmueble. Si el conflicto es con la comunidad de vecinos, no es sancionable la colocación de una bandera, independientemente de si se considera que vulnera los estatutos o de si modifica la estética de la fachada.

En caso de no llegar a un acuerdo, la única solución es acudir a los juzgados. Si el juez falla a favor de la comunidad, el propietario deberá:

Retirar la bandera.

Los gastos de la reparación de la fachada en caso de haberse dañado.

de la fachada en caso de haberse dañado. Los costes del juicio, que suelen rondar entre 1.500 y 3.000 euros.

Si se trata de una estructura protegida o un casco histórico en una zona con protección patrimonial, las administraciones públicas pueden abrir un caso con un expediente sancionador. Estas son las sanciones económicas más comunes:

Infracciones leves: entre 750 y 1.500 euros, por alteraciones estéticas reversibles y menores.

por alteraciones estéticas reversibles y menores. Infracciones graves: entre 1.500 y 3.000 euros, cuando se desoigan las ordenanzas municipales o se modifique la estructura de la fachada.

cuando se desoigan las ordenanzas municipales o se modifique la estructura de la fachada. Casos de protección patrimonial: las multas pueden ascender e incluso superar los 30.000 euros si se generan daños o alteraciones importantes en el edificio.

Aun así, la mayoría de los problemas vinculados con la exposición de una bandera en un balcón no acaban con una sanción económica, sino con una petición de retirada para no generar más conflictos.