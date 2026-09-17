El sectarismo antiespañol del PSOE: ni una moción por Ceuta en el pleno tras exigir el hermanamiento de Palma con Gaza

El sectarismo antiespañol del PSOE con el candidato a la alcaldía, Iago Negueruela al frente tras ser digitado al cargo por Francina Armengol: ni una moción de apoyo al pueblo de Ceuta tras la invasión de los pasados 30 y 31 de julio, después de exigir en el pleno municipal nada menos que el hermanamiento de Palma con Gaza.

Toda una demostración de intenciones de lo que le importan a este partido los españoles residentes en Ceuta, a los que ha hecho constantes demostraciones de desprecio, como la decisión adoptada por Negueruela el pasado mes de agosto de no asistir a la multitudinaria concentración de apoyo al sufrido y admirable pueblo ceutí, alegando que era «partidista».

Los socialistas, al igual que sus socios de gobierno, ahora en la oposición, separatistas de Més y Podemos, no han presentado propuesta alguna al pleno municipal de septiembre del Ayuntamiento de Palma, para expresar un mínimo de solidaridad con los españoles de Ceuta, y mucho menos, de condena de la invasión marroquí.

Es la enésima demostración de la actitud servil de los socialistas de Baleares con Pedro Sánchez, que no es ninguna novedad en el caso de Negueruela, que en pasadas fechas criticaba que el alcalde Jaime Martínez, no autorizara una quedada veraniega festiva vecinal en la plaza de Cort, y sí la concentración de solidaridad con Ceuta en el mismo emplazamiento.

El desprecio por los españoles de Ceuta de los socialistas de Palma, contrasta con las numerosas manifestaciones callejeras a favor de Gaza y mociones al pleno como la presentada hace justo un año, en la que nada menos que instaban los socialistas al alcalde del PP, Jaime Martínez, a que iniciara los trámites para el hermanamiento entre Palma y Gaza para mostrarasí su solidaridad con el pueblo palestino.

En la misma, los socialistas afirmaban que «no podemos seguir mirando hacia otro lado, Palma es y tiene que seguir siendo una ciudad de acogida, una ciudad que defiende la justicia y los derechos humanos», reivindicaban en esa moción, algo que se niegan a realizar en el caso de los españoles residentes en Ceuta. De hecho, el propio Negueruela iniciaba este último curso político de la legislatura criticando el apoyo del alcalde Martínez a Ceuta.

«El alcalde ha centrado su mensaje sólo en lo que ha sucedido en Ceuta, dejando de lado qué le preocupa a la gente», afirmó un cada vez más desnortado alcaldable socialista de Palma.

Por contra, en cuanto al hermanamiento con Gaza, los socialistas defendían que se trataba de «manifestar el compromiso y fraternidad municipal entre ambas ciudades».

Esta alianza iba a permitir, a juicio del PSOE, desplegar proyectos reales en salud, educación y cooperación técnica, dotándose de una ventana permanente de diálogo y acción que, además de reforzar vínculos culturales, «abriría oportunidades de apoyo mutuo y de respuesta compartida ante la crisis humanitaria que vive Gaza», algo impensable para los socialistas de Negueruela y Armengol, con los residentes españoles en Ceuta.