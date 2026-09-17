Asentamientos de quita y pon en Ibiza: los desalojados en Sa Joveria levantan sus chabolas unos cientos de metros más allá

Asentamientos de quita y pon en Ibiza: los desalojados en Sa Joveria levantan sus chabolas unos cientos de metros, provocando ya el deterioro del camí de Can Murtera y del entorno del barrio de es Pratet, donde se acumulan basura, desperdicios y todo tipo de objetos alrededor de las infraviviendas.

Un camino que fue rehabilitado con dinero público para recuperar el espacio y facilitar su utilización por peatones y ciclistas y que ahora se vuelve impracticable y donde los vecinos alertan de la llegada constante de grupos de personas y de la construcción de nuevas infraviviendas en cuestión de horas en Ses Feixes.

Ante este panorama, Vox ha expresado su preocupación por los testimonios de los residentes que aseguran haber sufrido amenazas y relatan episodios de peleas y enfrentamientos en el entorno del asentamiento.

A ello se suma la presencia de bombonas de butano y la utilización de motosierras para cortar vegetación y abrir espacio para nuevas construcciones en una zona especialmente sensible desde el punto de vista medioambiental y con elevado riesgo de incendio.

«No estamos hablando únicamente de un problema de okupación ilegal del terreno. Estamos hablando de seguridad, salubridad, riesgo de incendio y protección de un espacio de enorme valor ambiental situado prácticamente en pleno centro de Ibiza», ha advertido el portavoz municipal de Vox, Héctor Delgado.

Delgado considera especialmente grave que los vecinos aseguren que algunas personas han dejado de transitar por el camí de Can Murtera por miedo.

«Cuando un vecino modifica sus hábitos porque siente que ya no puede caminar con tranquilidad por su propio barrio, las administraciones han fracasado en una de sus obligaciones más elementales: garantizar la seguridad y la convivencia», denuncia Delgado.

Por ello reclama que el Ayuntamiento actúe de forma urgente sobre las zonas de titularidad municipal, refuerce la limpieza y mantenimiento del camí de Can Murtera, adopte todas las medidas a su alcance para reducir el riesgo de incendio y coordine con el resto de administraciones y cuerpos policiales una respuesta que evite que el problema siga desplazándose de una zona de Ibiza a otra.

«No podemos aceptar que el procedimiento administrativo se convierta en la excusa para permanecer de brazos cruzados. Si el Ayuntamiento necesita autorización judicial para actuar sobre determinadas propiedades privadas, que acelere todos los trámites posibles, pero mientras tanto tiene competencias en seguridad, limpieza, mantenimiento y vigilancia que debe ejercer», reclama el número uno municipal de Vox.

«Desalojar un asentamiento para permitir que aparezca otro unos cientos de metros más allá no es solucionar nada. Es trasladar el problema. Ibiza necesita prevención, vigilancia y una estrategia permanente que impida que estos campamentos vuelvan a consolidarse», concluye el portavoz municipal tras recordar que los vecinos «llevan meses avisando. Lo mínimo que merecen es que su Ayuntamiento deje de llegar siempre tarde».