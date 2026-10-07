El Govern bonificará en el IRPF parte de la cuota del gimnasio de los ciudadanos de Baleares

Los grupos parlamentarios de Baleares han aprobado una PNL a propuesta de Vox para fomentar la actividad física mediante incentivos fiscales y para reducir la carga tributaria sobre los servicios deportivos. La PNL ha sido aprobada por siete votos a favor de Vox y del PP, mientras que Més per Mallorca, Més per Menorca y el PSIB han rechazado la propuesta.

Así, el Parlament insta al Govern a impulsar incentivos específicos para la práctica deportiva de menores de edad y jóvenes, con el objetivo de combatir el sedentarismo y promover estilos de vida saludables desde edades tempranas.

La Cámara balear solicita al Govern la creación de una deducción autonómica en el IRPF para que los residentes en Baleares puedan desgravar parte de los gastos relacionados con la práctica deportiva, como las cuotas de gimnasios, clubes y federaciones deportivas, las actividades dirigidas de ejercicio físico o los servicios de entrenamiento personal.

El Parlament pide al Govern que promueva otras medidas fiscales y de apoyo que fomenten la práctica regular de deporte como instrumento de prevención sanitaria, mejora de la calidad de vida y promoción de hábitos saludables.

También solicita al Govern que establezca una especial protección para las familias con hijos, personas mayores de 65 años y personas con discapacidad, y que facilite su acceso a la práctica deportiva y a hábitos de vida saludables.

Finalmente, la iniciativa reafirma el compromiso de la Cámara con la promoción de hábitos de vida saludables, el apoyo a las familias, el envejecimiento activo y la reducción de la carga fiscal.

El Govern de Marga Prohens puede llevar a cabo esta iniciativa a instancias del Parlament en cualquier momento dado que, además, fue acordada hace unos meses por el PP y Vox. Ahora falta saber si, por ejemplo, la medida figurará en los Presupuestos autonómicos para 2027 que ambas formaciones empezarán a negociar en breve.