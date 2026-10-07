Terror sexual en Palma: un padre abusaba de su hija de 9 años por las noches mientras la pequeña dormía

Lo que debía ser un espacio seguro para mantener el vínculo entre un padre y su hija acabó convirtiéndose en una pesadilla. La Audiencia Provincial de Palma juzgará a un hombre que se enfrenta a una petición de cinco años de prisión acusado de agredir sexualmente a su propia hija, de tan solo 9 años, aprovechando los fines de semana en los que la pequeña se quedaba a dormir en su casa mediante el régimen de visitas acordado tras la separación.

Según el relato expuesto por la Fiscalía, el acusado compartía con la madre la custodia de la niña, nacida en 2014, por lo que la menor pasaba en su vivienda dos fines de semana al mes. Los abusos se repitieron a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023.

De esta manera, el procesado aprovechaba los momentos en los que la menor se quedaba dormida en la misma habitación y cama para meterle la mano por debajo del pijama y realizarle tocamientos de manera reiterada.

El calvario de la pequeña salió a la luz tras el último episodio, ocurrido el fin de semana del 18 y 19 de noviembre de 2023. Al llegar al colegio el lunes siguiente, la menor se armó de valor y le contó a una amiga de clase lo que su padre le hacía por las noches. La confesión llegó rápidamente a oídos de su abuela materna y de su madre, quien acudió de inmediato a interponer la denuncia ante las autoridades.

Pocos días después, el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma dictó una orden de alejamiento urgente que prohibía al hombre acercarse a menos de 200 metros de la niña. El Ministerio Público considera que estos hechos constituyen un delito continuado de agresión sexual y, además de la pena de prisión, solicita medidas contundentes para proteger a la menor: pide quitarle la patria potestad durante 9 años, prohibirle acercarse o comunicarse con ella durante 8 años e inhabilitarlo durante 11 años para cualquier trabajo que implique trato directo con niños.

Asimismo, la acusación exige que el padre pague una indemnización de 6.000 euros a la víctima por los daños morales y psicológicos causados.