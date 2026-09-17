Violenta pelea en medio del asfalto en Palma: dos conductores a puñetazo limpio en la calle Libertad
Un motorista y un camionero se enzarzan a golpes a plena luz del día
La Policía Local de Palma tuvo que intervenir con celeridad para separar a los implicados
Brutal pelea en plena calle en Palma: bofetadas, forcejeos y tirones ante la atenta mirada de los vecinos
Un nuevo episodio de violencia urbana ha sacudido el centro de Palma. Lo que comenzó como un aparente desencuentro de tráfico, como tantos muchos, terminó desencadenando una violenta pelea a puñetazo limpio entre dos hombres mientras numerosos peatones y conductores que transitaban por la zona a plena luz del día observaban con asombro e incredulidad.
Los hechos se produjeron en concreto este pasado martes en la céntrica calle Libertad. Tras una breve pero acalorada discusión verbal en mitad de la calzada, la tensión escaló rápidamente y ambos individuos pasaron directamente a las manos, al más puro estilo WWE.
En las imágenes tomadas por un testigo se aprecia cómo los implicados comenzaron a agredirse mutuamente de forma directa, dirigiendo los impactos e intentando en todo momento alcanzar con contundencia el rostro del rival.
A juzgar por las imágenes difundidas sobre el altercado y a las que ha tenido acceso este periódico, la causa del enfrentamiento parece ser un desacuerdo en la carretera entre los dos usuarios de la vía. Tal y como se puede ver en el vídeo, uno de los agresores llevaba puesto un casco de moto que decidió quitarse antes de enzarzarse a golpes, mientras que el otro protagonista de la disputa conducía un camión.
El alboroto generado y la agresividad del encuentro encendieron rápidamente las alarmas por toda la zona. Es por ello que la Policía Local de Palma no tardó en personarse en el lugar de los hechos e intervino con suma celeridad para poner fin a la agresión y separar a las partes implicadas.
Así, los agentes actuaron con firmeza desde el momento en el que llegaron al lugar. En concreto, empotraron a uno de los hombres contra la pared para inmovilizarlo y procedieron de inmediato a establecer una conversación con él para esclarecer las circunstancias del suceso.