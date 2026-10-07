Tamara Falcó revela el consejo de su hermana Chábeli para ahorrar: «La mejor forma es comprar una casa»

Tamara Falcó ha contado cómo un consejo de su hermana Chábeli Iglesias terminó cambiando su relación con la vivienda. La marquesa de Griñón, que durante buena parte de su vida adulta había optado por vivir de alquiler, decidió finalmente comprar una casa después de escuchar una recomendación muy concreta: convertir el dinero destinado al ahorro en una inversión inmobiliaria. La propia Tamara reconoce que tener los ahorros en la cuenta no siempre le funcionaba porque acababa gastando parte de ellos en caprichos. La compra de su vivienda en Madrid llegó además en una etapa importante de su vida junto a Íñigo Onieva y con unas condiciones muy concretas para encontrar el hogar que buscaban.

El consejo de Chábeli que hizo cambiar de idea a Tamara

Chábeli Iglesias lleva años mostrando su afición por las viviendas: comprar propiedades, decorarlas, vivirlas y, posteriormente, venderlas. Una experiencia que le permitió convertirse en una de las personas que más insistió a Tamara Falcó para que dejara atrás el alquiler y se animara a comprar.

«Mi hermana Chábeli, que adora comprar casas, vestirlas, vivirlas y luego venderlas, siempre me recomendó comprarme una porque llevo toda la vida alquilando», explica Tamara en una entrevista con Arquitectura y Diseño.

La frase que terminó de convencerla fue todavía más directa: «Según ella, la mejor forma de ahorrar es comprar una vivienda». Tamara decidió seguir el consejo y reconoce que había un motivo muy personal detrás. «Si el dinero se queda en la cuenta, tengo tendencia a gastarlo en caprichos en vez de ahorrarlo», admite.

La búsqueda de casa junto a Íñigo Onieva

La decisión de comprar coincidió con una nueva etapa personal para Tamara, que buscaba vivienda junto a Íñigo Onieva. La pareja quería mantenerse en el centro de Madrid, una zona que ambos conocían bien y en la que querían continuar viviendo.

Pero encontrar el inmueble adecuado no fue sencillo. Entre las condiciones que tenían claras estaba una especialmente importante: necesitaban que la vivienda contara con garaje en el mismo edificio.

Durante la búsqueda visitaron diferentes propiedades, entre ellas un piso situado en la calle Velázquez. Sobre el papel podía encajar con lo que estaban buscando, pero la reacción de Tamara fue inmediata. «Fue llegar allí y sentí que aquel no era el lugar», recuerda.

La búsqueda continuó hasta que encontraron otra vivienda que sí les convenció desde el primer momento. «Más tarde vinimos aquí y, la verdad, nos quedamos en shock por lo bonito y acogedor que era», cuenta la marquesa.

Una vivienda de 190 metros cuadrados

La casa elegida por Tamara Falcó e Íñigo Onieva se encuentra en el residencial The Collection by Kronos Homes, en Madrid. La propiedad tiene alrededor de 190 metros cuadrados, además de terraza y piscina.

El inmueble se convirtió en el hogar de la pareja y también en una de las compras inmobiliarias más importantes de Tamara. Sin embargo, su relación con las casas no comenzó con esta adquisición.

La marquesa ha vivido en numerosas viviendas a lo largo de los años y siempre ha tenido facilidad para transformar los espacios a su gusto. Durante su etapa como estudiante en Estados Unidos llegó a compartir habitación y posteriormente pasó por diferentes pisos en Madrid, entre ellos en zonas como Ópera, Salamanca y Salesas.

«He vivido en muchos sitios y estoy acostumbrada a adaptar los espacios a mi manera», explica.