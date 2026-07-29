El palacio de Tamara Falcó en la Sierra de Madrid afectado por los incendios: una joya de 100 hectáreas con más de 160 años de historia

Los incendios que afectan a distintos puntos de la Comunidad de Madrid mantienen en alerta a vecinos, autoridades y propietarios de algunas de las fincas más emblemáticas de la región. Entre ellas se encuentra el Palacio de El Rincón, la histórica propiedad de Tamara Falcó situada en Aldea del Fresno, muy próxima a la zona afectada por las llamas. Aunque la marquesa de Griñón ha confirmado que, por el momento, el fuego no ha alcanzado la finca, la preocupación es máxima por el valor histórico, sentimental y económico del enclave. No en vano, hace apenas unos años trascendió que Tamara y su hermano Manuel estudiaban poner a la venta la propiedad por alrededor de siete millones de euros, una cifra que refleja la singularidad de un palacio del siglo XIX rodeado por más de un centenar de hectáreas y convertido en uno de los grandes símbolos de la familia Falcó.

Según ha adelantado Vanitatis, la marquesa de Griñón sigue muy pendiente de la evolución del incendio, que por ahora no ha alcanzado el Palacio de El Rincón. La situación, no obstante, continúa siendo incierta y la familia permanece atenta a las indicaciones de los servicios de emergencia. «Gracias a Dios, de momento el incendio no nos ha afectado directamente. Estamos muy pendientes de la evolución y siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades», ha explicado.

Un palacio con más de siglo y medio de historia

Mucho antes de convertirse en el escenario de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva o en uno de los espacios más solicitados para rodajes y celebraciones, El Rincón ya era una de las grandes joyas patrimoniales de la Comunidad de Madrid.

Construido en 1862 por encargo del empresario y financiero Juan Manuel de Manzanedo, duque de Santoña, el edificio fue concebido como una residencia de recreo rodeada de naturaleza. Su arquitectura, de inspiración medieval y aspecto casi fortificado, lo convierte en una construcción singular dentro del patrimonio madrileño, levantada entre extensos jardines, bosques y terrenos agrícolas junto al río Alberche.

Su historia también ha estado marcada por algunos de los episodios más relevantes del siglo XX. Durante la Guerra Civil fue utilizado como hospital militar y posteriormente como cuartel general durante la batalla de Brunete. Décadas más tarde pasó a formar parte del patrimonio de los marqueses de Griñón, convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la familia Falcó.

La rehabilitación que devolvió el esplendor a la finca

Tras la muerte de Carlos Falcó en 2020, sus hijos asumieron el reto de conservar un inmueble histórico cuyo mantenimiento exige una inversión constante. En los últimos años han impulsado importantes trabajos de rehabilitación para recuperar distintas zonas del complejo, respetando siempre el valor arquitectónico del edificio y adaptándolo a nuevos usos.

El objetivo ha sido garantizar la conservación de un patrimonio que forma parte de la historia de la aristocracia española, pero también convertirlo en un espacio vivo. Gracias a esa recuperación, El Rincón acoge eventos privados, celebraciones y producciones audiovisuales cuyos ingresos contribuyen al mantenimiento de una finca de enormes dimensiones.

Un escenario habitual para cine y televisión

El atractivo del palacio no ha pasado desapercibido para la industria audiovisual. Sus jardines, patios y salones históricos han servido de escenario para numerosas producciones cinematográficas y televisivas, entre ellas Mientras dure la guerra, La Promesa, La marquesa o Lo que escondían sus ojos, consolidando a El Rincón como uno de los enclaves históricos más reconocibles de la región.

En vilo por la evolución del incendio

Aunque las autoridades no han informado de daños en la propiedad, la proximidad del incendio mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la finca. Tamara Falcó ha insistido en que, por ahora, El Rincón permanece a salvo, pero también ha reconocido que la evolución de las llamas dependerá de factores como el viento y las condiciones meteorológicas.

Mientras miles de hectáreas continúan amenazadas por el fuego, el histórico palacio vuelve a demostrar que, más allá de su valor sentimental para la familia Falcó, representa también una parte importante del patrimonio histórico y arquitectónico madrileño cuya conservación preocupa especialmente en momentos como este