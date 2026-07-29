GOXO estrena en Glovo un menú de verano para disfrutar de la alta cocina en casa

Con la llegada del calor, la rutina también cambia. Las cocinas se apagan antes, las comidas se alargan en terrazas y balcones, y cada vez son más quienes buscan soluciones cómodas sin renunciar a disfrutar de una buena mesa. En ese contexto, el delivery ha dejado de ser una alternativa puntual para convertirse en una forma de vivir la gastronomía, especialmente durante los meses estivales. La propuesta de GOXO, el concepto de alta cocina a domicilio de Dabiz Muñoz disponible en exclusiva a través de Glovo, responde precisamente a esa necesidad con una carta pensada para el verano: recetas frescas, intensas y repletas de influencias internacionales que permiten viajar con el paladar sin moverse del sofá. Cinco platos que resumen la filosofía creativa del chef madrileño y que demuestran que la alta cocina también puede disfrutarse en casa, incluso cuando el termómetro invita a mantenerse lo más lejos posible de los fogones.

Un verano sin cocina, pero con mucho sabor

El verano madrileño tiene códigos propios. Las altas temperaturas transforman los hábitos cotidianos y hacen que cocinar pase a un segundo plano. Frente a ese escenario, GOXO propone una selección de platos que mantienen intacta la personalidad gastronómica de Dabiz Muñoz, pero adaptados al ritmo relajado de esta época del año.

La carta estival reúne elaboraciones que combinan ingredientes frescos, contrastes de sabor y referencias culinarias de distintos rincones del mundo, una de las señas de identidad del chef. El resultado son recetas que conservan la intensidad característica de GOXO, pero con una ligereza que encaja especialmente bien durante los meses de más calor.

Cinco platos para recorrer el mundo desde la mesa

Entre las propuestas destaca el Yakisoba de ternera al strogonoff chinesco, una receta que mezcla noodles salteados al wok con ternera, raíz de loto, setas y una salsa strogonoff elaborada con pimienta verde, jengibre y sésamo. Una combinación que une referencias asiáticas y europeas en un plato contundente, pensado para quienes buscan sabores profundos incluso en verano.

Como entrante, los rollitos crujientes de pato y buey de mar reúnen fideos de arroz y un sofrito de kimchi acompañados por una salsa de ají y mango. Crujientes, frescos y con un punto picante, están concebidos para compartir, aunque también pueden convertirse fácilmente en uno de esos platos difíciles de dejar sobre la mesa.

Otra de las apuestas de la temporada es el Pad Thai con panceta asada durante 48 horas, una receta donde la melosidad de la carne se combina con una salsa agridulce de tamarindo, verduras al wok, piel de tortilla y pequeños camarones de Cádiz. Una reinterpretación muy personal de uno de los grandes clásicos de la cocina tailandesa.

La versión más fresca de GOXO

Entre las novedades más ligeras aparece el Poke Salmón Yakisoba, probablemente la propuesta que mejor representa el espíritu del verano. Sobre una base de fideos ramen aliñados con sésamo y cítricos se incorpora salmón marinado en ponzu de kimchi, acompañado por edamame, cebolleta china, chips de ñame y furikake casero.

El resultado es un plato fresco y equilibrado, pensado para esos mediodías en los que el calor invita a buscar opciones menos pesadas sin renunciar al sabor ni a la personalidad gastronómica que caracteriza a GOXO.

De Texas a Corea en un solo bocado

La quinta propuesta vuelve a demostrar la pasión de Dabiz Muñoz por romper fronteras culinarias. La Ssam Cheeseburger. Conexión Texas-Korea reúne carne de buey a la brasa, queso cheddar fundente, salsa tártara XO, mojo verde thai, hierbas frescas y lechuga iceberg.

Más que una hamburguesa convencional, se trata de una reinterpretación que juega con ingredientes y técnicas de distintas culturas gastronómicas para ofrecer una experiencia diferente, uno de los rasgos más reconocibles de la cocina del creador de DiverXO.