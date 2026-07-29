Jessica Bueno desvela lo que ha pagado por su nueva casa: «Un mínimo de…»

Jessica Bueno atraviesa una de las etapas más ilusionantes de su vida personal. El pasado mes de mayo, la modelo sorprendió a sus seguidores al anunciar que había cumplido uno de sus grandes sueños: comprarse una casa en la que comenzar una nueva etapa junto a sus tres hijos. Lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió una emotiva publicación posando con Fran, fruto de su relación con Kiko Rivera, y con Jota Jr. y Alejandro, nacidos durante su matrimonio con Jota Peleteiro.

En aquel mensaje, Jessica explicó que aquella vivienda representaba mucho más que una simple compra inmobiliaria. Según trasladó a sus seguidores, era el resultado de años de esfuerzo, trabajo y sacrificio, además de un reto personal que había conseguido superar por sí misma. La modelo aseguró sentirse especialmente orgullosa de haber alcanzado este objetivo y de poder ofrecer a sus hijos un nuevo hogar en el que construir recuerdos y disfrutar de una vida más tranquila.

Desde entonces, la exconcursante de formatos como Supervivientes o Gran Hermano VIP ha ido mostrando poco a poco la evolución de la reforma de la vivienda. A través de distintos vídeos publicados en Instagram, ha enseñado algunos rincones de la casa, las obras que todavía continúan y el amplio jardín del que dispone el inmueble, donde también está prevista la construcción de una piscina.

Las imágenes han despertado una enorme curiosidad entre sus seguidores, que no han dejado de preguntarle por las dimensiones de la vivienda, el número de habitaciones o el coste de la compra. Aunque Jessica ha preferido mantener cierta discreción sobre algunos detalles, sí ha querido resolver una de las incógnitas que más interés había generado: el precio aproximado de la casa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

El precio de la casa de Jessica Bueno

Sin revelar la cantidad exacta que desembolsó por el inmueble, la modelo explicó cómo realizó la búsqueda antes de encontrar la vivienda definitiva. Según contó, durante varios meses estuvo comparando distintas opciones hasta dar con la casa que mejor encajaba con las necesidades de su familia. Para ello utilizaba filtros de precio en los portales inmobiliarios, estableciendo un presupuesto mínimo de 150.000 euros y un máximo de 370.000 euros.

Con esa información, todo apunta a que el valor de la vivienda se sitúa dentro de esa horquilla, aunque Jessica ha preferido no concretar la cifra final. Se trata, en cualquier caso, de una inversión importante que refleja el momento de estabilidad personal y profesional que atraviesa la modelo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jessica Bueno Alvarez (@jessica_bueno)

La vivienda destaca por ser una casa unifamiliar con amplios espacios exteriores, un jardín de grandes dimensiones y la futura piscina que ya ha adelantado en sus redes sociales. Todo ello pensado para que sus tres hijos puedan disfrutar de un entorno cómodo y adaptado a las necesidades de la familia.

Tras varios años marcados por importantes cambios personales, Jessica Bueno parece haber encontrado el lugar donde comenzar una nueva etapa. Y aunque continúa reservándose algunos detalles de su vida privada, no ha dudado en compartir con sus seguidores la felicidad que le produce haber conseguido uno de sus mayores objetivos: convertirse en propietaria de la casa que siempre había imaginado para ella y para sus hijos.