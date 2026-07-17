Jessica Bueno no quiere ni oír hablar de cómo Jota Peleteiro acerca el islam a sus hijos: así corta las preguntas

La polémica en torno a Jessica Bueno y Jota Peleteiro ha vuelto a ocupar titulares después de que el ex futbolista compartiera varias imágenes junto a sus hijos durante sus vacaciones en Dubái acompañadas de un mensaje sobre la fe islámica. Las publicaciones del empresario, convertido al islam hace más de dos años, despertaron un intenso debate en redes sociales al asegurar que ya había «sentado las bases» para transmitir esa tradición a sus hijos. Ahora, la modelo ha reaparecido en un acto público en Sevilla y, aunque intentó centrar toda la atención en sus proyectos profesionales, no pudo esquivar las preguntas sobre esta cuestión. Su reacción fue inmediata y dejó claro que no comparte la interpretación que se ha hecho de esas imágenes, aunque evitó profundizar en un asunto que, por momentos, la hizo mostrarse visiblemente incómoda ante las cámaras.

Durante la inauguración de una nueva tienda de Encuentro Moda en Sevilla, Jessica Bueno fue preguntada directamente por las fotografías de Jota Peleteiro junto a Jota Jr. y Alejandro en Dubái y por los mensajes en los que el exfutbolista hablaba de la importancia que el islam tiene actualmente en su vida. El reportero le planteó si el empresario ya estaba «inculcando un poquito su nueva religión» a los pequeños, una cuestión a la que la sevillana respondió de forma tajante. «No es para nada eso», aseguró mientras negaba con la cabeza y trataba de zanjar la conversación cuanto antes. Acto seguido, recondujo el foco hacia el verdadero motivo de su presencia en el evento. «Yo he venido aquí a Encuentro a buscarme unos looks para usar este verano y enseñárselos a todas», respondió, dejando claro que no tenía intención de alimentar una polémica que lleva días circulando por redes sociales y medios de comunicación.

Tras su primera respuesta, los periodistas quisieron saber también en qué punto se encuentra actualmente la relación entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro, una relación que ha atravesado numerosos altibajos desde su separación y que ha estado marcada por distintos desencuentros públicos relacionados con la custodia y la educación de sus hijos. Sin embargo, la modelo optó por poner fin al tema de manera educada pero firme. «Chicos, ya está, ya está. Estoy aquí trabajando», respondió antes de agradecer el interés por su carrera profesional y por la apertura de la nueva tienda, evitando hacer cualquier valoración sobre su exmarido o sobre el momento personal que ambos atraviesan.

Más allá de esta incómoda situación, Jessica Bueno explicó cómo está viviendo un verano especialmente diferente debido a la organización de las vacaciones escolares de sus tres hijos. La modelo reconoció que, por primera vez en mucho tiempo, no ha conseguido que los tres hermanos coincidan durante las semanas estivales, ya que el calendario de custodias con Kiko Rivera y Jota Peleteiro ha hecho imposible que compartan más tiempo juntos. «Este verano me ha tocado primera quincena con mi hijo mayor y segunda quincena con los pequeños, así que los pobres solo se están viendo en ese día del 15, que es cuando uno se va y otros llegan», explicó con cierta resignación. Una circunstancia que le ha obligado a organizar planes completamente diferentes con cada uno de ellos y que reconoce que le da cierta pena, ya que siempre intenta que los tres puedan disfrutar juntos de las vacaciones.

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Especial ilusión le hace compartir tiempo con Francisco Rivera, el hijo que tuvo junto a Kiko Rivera, quien ya ha entrado de lleno en la adolescencia. Jessica reconoce que la convivencia con un hijo de esa edad cambia completamente la dinámica familiar y obliga a reinventarse constantemente para encontrar actividades que realmente le ilusionen. «Al final convivir con un adolescente es eso, un mini adulto que tiene sus propias decisiones y sus propios gustos muy diferenciados a los de sus hermanos», explicó. Por ello, ha comenzado a organizar planes pensados exclusivamente para él, alejados de las actividades que realiza con los pequeños de la casa. Uno de esos momentos especiales fue acudir juntos al concierto del cantante Omar Courtz, una experiencia que, según cuenta, disfrutaron enormemente y que le permitió conectar con los gustos e intereses de su hijo mayor.

Otro de los asuntos sobre los que habló fue la reforma de la vivienda en la que espera instalarse a partir del próximo mes de septiembre. Jessica Bueno confesó que este proyecto personal se ha convertido en una de sus mayores ilusiones y que gran parte de su verano está girando alrededor de las obras y de todos los preparativos para la mudanza. No obstante, quiso dejar muy claro que esa nueva casa está pensada exclusivamente para ella y sus hijos. A pesar del buen momento sentimental que atraviesa junto a Roberto, la modelo descartó que ambos vayan a convivir próximamente. «No, esa casa es para mis hijos y para mí. No se sabe en un futuro qué pasará, pero en principio no. Vamos muy poquito a poco», explicó, dejando claro que prefiere seguir construyendo la relación sin precipitarse y priorizando la estabilidad de sus hijos.

En el plano profesional, la sevillana tampoco puede ocultar el excelente momento que atraviesa. Jessica Bueno aseguró sentirse profundamente agradecida por la cantidad de proyectos que están llegando tanto en televisión como en redes sociales, donde se ha consolidado como una de las creadoras de contenido más cotizadas. La modelo quiso destacar que todas las campañas publicitarias que realiza responden a una filosofía muy concreta y que únicamente acepta colaborar con marcas cuyos valores comparte plenamente. «Todo lo que promociono es porque siento que sus valores se asemejan a los míos. Son productos que utilizo realmente y con los que me siento identificada», explicó, agradeciendo además el respaldo constante de sus seguidores, a quienes atribuye buena parte de este momento profesional.

Además, dejó entrever que el próximo otoño podría traer consigo una importante novedad televisiva. Aunque evitó confirmar detalles, sí reconoció que trabaja en un nuevo formato que verá la luz previsiblemente a partir de septiembre. Preguntada incluso por la posibilidad de participar en un reality, Jessica optó por mantener el misterio. «Ya lo iréis viendo. Es mejor no adelantar nada porque, si no, no se cumplen las cosas», comentó entre sonrisas, alimentando así la expectación sobre cuál será su próximo reto profesional.