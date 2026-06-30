Jota Peleteiro confirma que está educando a sus hijos en el islam: «Es el comienzo de un legado»

Jota Peleteiro ha vuelto a situarse en el centro de la actualidad tras compartir una publicación en redes sociales que refleja el importante papel que la fe islámica desempeña en su vida y, ahora también, en la educación de sus hijos. El exfutbolista gallego ha revelado que ya ha comenzado a transmitir los valores del islam a los tres menores, incluidos Jota Jr. y Alejandro, fruto de su matrimonio con Jessica Bueno, y Mansour Malik, nacido de su posterior relación con la modelo serbia Ajla Etemovic.

La publicación llega en un momento especialmente delicado para el empresario, apenas unas semanas después de que trascendiera su divorcio de Ajla Etemovic, una ruptura marcada por acusaciones de infidelidad y que volvió a colocar su vida privada bajo el foco mediático. Sin embargo, Peleteiro ha querido centrar la atención en una faceta mucho más personal: su compromiso con la religión que abrazó en 2024 y el deseo de convertirla en parte del legado familiar.

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En la fotografía compartida en su perfil de Instagram aparece junto a sus tres hijos vestidos con las tradicionales túnicas musulmanas mientras los sostiene de la mano. La imagen va acompañada de un mensaje cargado de simbolismo en el que explica la importancia que tiene para él transmitir sus creencias a las nuevas generaciones. «Un legado no se construye por casualidad, se gana, se protege y se transmite con honor. Ya se han sentado las bases; ahora por fin puedo concentrarme en el gran paso final», escribió el ex jugador, dejando claro que considera este momento como un hito dentro de su proyecto de vida.

Peleteiro también quiso acordarse de Francisco Rivera, hijo de Jessica Bueno y Kiko Rivera, con quien mantuvo una estrecha relación durante los años que compartió con la modelo sevillana. Aunque el joven no aparece en la imagen, el exfutbolista destacó que su ausencia se siente profundamente y expresó su deseo de que él también forme parte de ese legado familiar que aspira a construir. «Si Dios quiere, estos tres jóvenes, bendecidos con la bondad en sus corazones, junto a su hermano mayor, cuya ausencia se siente profundamente en esta foto, llevarán esta tradición mucho más allá de mi tiempo. Esto es más que una familia, es el comienzo de un legado que perdurará por generaciones», añadió.

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La decisión de transmitir la fe islámica a sus hijos ha generado un intenso debate, especialmente porque los dos mayores nacieron durante su matrimonio con Jessica Bueno, quien no profesa la religión musulmana. Hasta el momento, la modelo no se ha pronunciado sobre esta nueva publicación, aunque recientemente confirmó que los niños se encontraban pasando unos días de vacaciones junto a su padre en Dubái, ciudad en la que Peleteiro reside desde hace tiempo. Su hijo menor, Mansour Malik, sí nació en el seno de una familia musulmana, ya que tanto Jota como su madre, Ajla Etemovic, comparten la misma fe desde hace años.

La conversión religiosa del ex futbolista se produjo en febrero de 2024 tras un viaje a Kuwait y después de mantener una estrecha relación de amistad con el empresario kuwaití Faisal Buresli. Poco después hizo pública su decisión y meses más tarde contrajo matrimonio con Ajla Etemovic en Arabia Saudí en una ceremonia acorde con la tradición islámica. En distintas entrevistas, Peleteiro ha explicado que el islam le proporcionó estabilidad emocional y un nuevo sentido a su vida. Según sus propias palabras, se encuentra en el mejor momento personal y considera que la religión le ha ayudado a construir una nueva escala de valores basada en la disciplina, la familia y la espiritualidad.