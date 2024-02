Jota Peleteiro se convierte al Islam y revoluciona las redes

El excéntrico Jota Peleteiro vuelve a ser noticia. El ex futbolista gallego se ha convertido al Islam y ha revolucionado las redes sociales con su radical cambio de vida. El ex marido de la televisiva Jessica Bueno se convierte al Islam tras maravillarse del trato, costumbres y tradiciones que descubrió junto a un amigo, una decisión que afectará a su manera de criar y educar a sus hijos en común con la ex concursante de GH VIP.

Influido por la familia de su amigo kuwaití, Faisal Buresli, el que fuera jugador del Alavés, Aston Villa o Eibar, entre otros, decidido abrazar por sorpresa esta religión tras quedar maravillado que vio en casa de su amigo, también deportista, hace un año aproximadamente. El portal Al-Qabas ha sido el encargado de anunciar la noticia, que ha dejado perpleja tanto a la comunidad musulmana como a todos los seguidores y entorno del ex futbolista gallego, padre de dos de los tres hijos de Jessica Bueno. El citado medio publica también un vídeo en el que se puede ver a Jota Peleteiro pronunciando unas palabras en árabe para su conversión.

Jota y Faisal se conocieron hace 11 años en Estados Unidos. El ahora empresario decidió viajar hasta Kuwait a principios del año pasado para visitar a su amigo y expandir sus negocios a otros países. Regresó a España sin revelar su intención de convertirse al Islam, pero ahora se ha conocido su decisión, que revolucionado por completo las redes sociales.

«Que Alá te colme de baraka y felicidad. Qué gran bendición volver a tu creador a un mes del gran esperado Ramadán», «Que Alá mantenga su corazón firme en el Oslam y te recompense con bien», «Bienvenido al Islam, hermano», «Cualquier cosa que necesites, estamos aquí para ti», son algunos de los comentarios que el ex jugador ha recibido tras convertirse.

Una decisión que implica trasladar las costumbres y tradiciones que vio en la casa de su amigo a su familia y a las generaciones futuras. Esto afecta directamente a los pequeños Jota y Alejandro, sus hijos en común con Miss Sevilla 2009, una Jessica Bueno que todavía no ha reaccionado a esta noticia, al menos de manera pública.

Jota Peleteiro se retiró del fútbol tras jugar en numerosos clubes ingleses y españoles, entre ellos Aston Villa, Brentford, Birmingham, Eibar, Alavés o Celta. Su carrera en el mundo del fútbol terminó mucho antes de lo previsto, pero Peleteiro supo reconducir su vida hacia el mundo empresarial, en el que ya ha levantado varias empresas. Su último proyecto profesional es GroINN, un negocio con el que pretende revolucionar el mundo agrícola.

Además, también ha sido noticia varias veces en el mundo del corazón, primero por su sonada separación de Jessica Bueno y después por las dos parejas que ha tenido desde entonces. Primero fue Miriam, a la que llegó a pedir matrimonio, pero estando prometidos cortaron y Jota Peleteiro comenzó otro romance con la joven modelo Ajla Etemovic.