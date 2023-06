Jota Peleteiro y su prometida rompen por sorpresa y sale a la luz el verdadero motivo

Seis meses después de que se hiciera público el romance entre Jota Peleteiro y la empresaria Miriam Cruz anunciaron que se iban a casar. Fue poco después de conocerse la ruptura del ex futbolista con Jessica Bueno tras nueve años de relación y siete de matrimonio cuando se conoció su nueva relación, que ahora ha llegado a su fin. Ha sido la pareja del gallego quien ha revelado a través de uno de sus stories de Instagram que han roto.

«Para evitar posibles malos entendidos, Jota y yo queremos informar que hemos decidido terminar nuestra relación», sorprendía la empresaria. La separación llega tras haberse comprometido y llevando sólo unos siete meses de relación. Los motivos se desconocían hasta que Amor Romeira desveló sus informaciones en el programa Fiesta.

Infidelidades

Así, la principal razón de esta repentina y sorprendente ruptura son las terceras personas y las deslealtades del que fuera futbolista. «El compromiso le llega a ella como una forma de reconquistarla. En marzo lo habían dejado porque Jota Peleteiro le había sido desleal a Miriam», comienza contando Amor en el espacio televisivo.

Aunque la pareja ha confirmado la separación, la colaboradora no descarta que se den una nueva oportunidad: «La infidelidad es algo que ella me confirma que ha perdonado, pero que no puede olvidar. Le ha dejado ir para que reflexione y piense porque la relación estaba muy intoxicada». La relación se habría resentido por la infidelidad que conoció Miriam, pero Amor Romeira asegura que hay otra que la empresaria no conoce: «A mí me constan dos».

Miriam, que es madre de una niña de cinco años, decidió comenzar una relación a distancia con el gallego, pero después vivieron juntos en Bilbao. Además, ella trabajó en la empresa de Jota. Todo fue tan rápido que se comprometieron y se iban a casar, pero por ahora sus caminos se han separado.