La polémica está de nuevo servida entre Kiko Rivera e Irene Rosales. Una campaña publicitaria de la exnuera de Isabel Pantoja sobre unos frutos secos, con especial énfasis en los kikos, ha hecho estallar al padre de sus hijas en redes sociales. Tras su intercambio de reproches en el universo 2.0 y en televisión, ahora hay una tercera persona que forma parte del pasado del DJ que no ha dudado en opinar sobre ello: Jessica Bueno.

Jessica Bueno se posiciona entre Kiko e Irene

Desde que Kiko e Irene anunciaran su ruptura el pasado verano, Jessica Bueno se ha posicionado claramente al lado de la excolaboradora televisiva. Por ello, en esta ocasión no iba a ser menos. La modelo, que también ha tenido varias polémicas con el artista, ha dado su opinión acerca de que Rivera haya dejado en muy mal lugar a la madre de sus hijas, a la que se ha referido como una mantenida y de haberse aprovechado de su situación y posición cuando estaban juntos.

Jessica Bueno ha sido clara al hablar sobre las palabras que han rodeado esta controversia y ha considerado injusto que se menosprecie la trayectoria de alguien atribuyendo sus logros únicamente a la influencia de otra persona. «Me parece fatal y peligroso desmerecer a alguien y decir que todo lo que tiene es gracias a él», ha explicado, defendiendo que tanto ella como Irene han conseguido abrirse camino por méritos propios.

La modelo ha querido poner en valor la importancia del trabajo, la imagen pública y la relación con las marcas, recordando que detrás de cada oportunidad profesional existe una trayectoria y una forma de hacer las cosas. «Si ella o yo estamos aquí es porque podemos hacer bien lo que se nos pide, nuestro trabajo, y porque a las marcas les gusta nuestra imagen o cómo hemos llevado nuestra trayectoria», ha señalado.

En sus declaraciones, Jessica también ha hecho referencia a las diferencias de personalidad entre ambas y ha reconocido que Irene ha demostrado una mayor capacidad para enfrentarse a determinadas situaciones públicas. «Irene es mucho más valiente que yo en esas cosas», ha confesado cuando sus compañeros le preguntaron si ella habría dado el paso de protagonizar una campaña como la que ha generado la polémica.

Para Jessica Bueno, muchas veces el miedo a las críticas condiciona las decisiones personales y profesionales. Por eso, ha destacado la actitud de Irene y ha defendido que, en determinadas ocasiones, es necesario priorizar las propias decisiones sin dejarse llevar por la opinión de los demás. «Muchas veces pensamos en las consecuencias y no nos atrevemos a hacer determinadas cosas por miedo al qué dirán y hay que ser egoísta y mirar por uno mismo», ha afirmado.

Con estas palabras, Jessica se posiciona a favor de Irene en medio del enfrentamiento mediático y reivindica la importancia de reconocer el esfuerzo individual. La modelo considera que cada persona debe ser valorada por su propio recorrido y por la manera en la que desarrolla su trabajo, alejándose de las críticas que buscan atribuir los éxitos de una mujer a la figura de un hombre.