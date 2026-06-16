Kiko Rivera estalla contra Irene Rosales tras su última campaña: «La vida que tienes es gracias a haberte comido un Kiko»

Irene Rosales ha prestado su imagen a una campaña publicitaria de una marca de frutos secos que no ha sentado nada de bien a su ex pareja, Kiko Rivera. Y es que el eslogan de la colaboración ha sido interpretado por muchos como un claro guiño al DJ, casi un año después de su separación. «Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor kiko», menciona el anuncio. Como no podía ser de otra manera, las reacciones no han tardado en aparecer, incluida la del propio Kiko Rivera, quien no ha dudado en lanzar un contundente comunicado en su perfil oficial de Instagram cargando como nunca contra la madre de sus dos hijas.

«Hoy he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética. Y antes de que aparezcan los de siempre pidiendo respeto y recordándome quién es, conviene recordar algo muy sencillo: yo también soy el padre de mis hijas y, por lo que veo, el respeto no siempre es recíproco», comenzaba a decir.

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«Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falte absolutamente de nada», continuaba dirigiéndose directamente a Rosales. Añadía que, a pesar de desconocer su objetivo con esta colaboración publicitaria, solo había una verdad que ni una campaña, ni cien entrevistas, ni mil titulares iban a cambiar. «La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad», sentenciaba.

En medio del revuelo, el hijo de la tonadillera invitaba a su ex mujer a reflexionar sobre sus orígenes. «Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente. Solo hay que mirarte. En Google vienen las fotos. Vayan a verlo. Eso también es por comerte un kiko», señalaba. Para terminar, hacía hincapié en que le hacía especial gracia cómo Irene estaba actuando «como si nada de lo que tiene hubiera tenido que ver con él». «Pero bueno, algunos seguimos trabajando para construir nuestro presente, mientras otros siguen utilizando su pasado como única herramienta para mantenerse vigentes», concluía.

La reacción de Irene Rosales

Por ahora, Irene Rosales no se ha pronunciado sobre su último trabajo publicitario, así como tampoco ha querido contestar a las duras palabras que le ha dedicado Kiko en su perfil oficial de Instagram. Sin embargo, aprovechando que justo el mismo día que ha salido la campaña era su cumpleaños, se ha limitado a agradecer lo afortunada que se siente con su actual vida.

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«Me siento muy afortunada de estar rodeada de personas tan bonitas, con un corazón tan grande y tan puro. […]Quiero dar las gracias a mi familia, a mis amigos y, sobre todo, a mi pareja, por ayudarme a crecer, por dejarme caer cuando lo he necesitado y por saber levantarme después. Mi vida sin vosotros no tendría sentido. Y sí, también quiero felicitarme a mí misma, porque si algo he aprendido este año es que me quiero más que nunca», expresaba.