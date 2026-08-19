Nueve planes imprescindibles para disfrutar este verano de Barcelona, Capital Mundial de la Arquitectura 2026

El centenario del fallecimiento de Gaudí y el nombramiento de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura 2026 están haciendo de la Ciudad Condal todo un destino que oscila en torno a la arquitectura. En la ciudad se ha desplegado un amplio abanico de actividades con presencia en todos los distritos de Barcelona. Si bien es cierto que las actividades están concentradas desde febrero hasta mediados de diciembre, estos meses de agosto y septiembre son un buen momento para ver qué sorpresas aguarda la ciudad. Sobre todo porque todos sabemos lo bien que le sienta el verano a los destinos del Mediterráneo y, este año, le toca a Barcelona vestirse de largo para atraer a sus turistas hacia su parte más auténtica.

Dicen que la arquitectura de una ciudad equivale a la huella dactilar de la misma: nos habla de su identidad, de su historia y es la parte más identitaria y reconocible del lugar. Claro que decir esto de una ciudad que ha sido cuna y escenario de un movimiento arquitectónico y puerto neurálgico durante siglos es hablar de palabras mayores. Así es Barcelona, una ciudad ligada al mar y proyectada al mundo gracias al detalle y cuidado de sus calles.

En un año como este, el legado que hoy dibuja su entramado urbano se alza como una joya nacional que puede visitarse de forma inédita. Porque, dados los acontecimientos que se han juntado para celebrar la arquitectura de Barcelona en 2026, es de esperar que la visita por la ciudad se vaya a tornar de forma muy diferente. Desde agosto hasta mediados de septiembre, Barcelona tiene unas cuantas sorpresas preparadas para permitir que quienes la visiten vean su parte más privada y especial.

Una visita por Gaudí

De señalar a una figura determinante dentro de la huella arquitectónica de Barcelona, ese sería indudablemente Gaudí. Este año se celebra el centenario de su fallecimiento y, por eso, sus sedes más importantes han celebrado varias actividades especiales. Casa Batlló presenta una exposición inmersiva inédita y mantiene sus icónicas Magical Nights, que durante agosto tendrán una programación musical especial.

La Pedrera, por su parte, ha preparado un programa específico protagonizado por visitas temáticas, conferencias, actividades culturales y más propuestas que giran en torno al icónico arquitecto. Pero si algo destaca es que este año el Consell Gaudí 2026 ha impulsado un programa con visitas especiales a distintos edificios gaudinianos, muchos de ellos normalmente menos conocidos. Dentro del recorrido aparecen nombres como

Bellesguard, Casa Calvet, la cripta de la Colònia Güell o los pabellones Güell.

Barcelona Valenta 3

Hubo un pasado industrial que hizo crecer a los barrios de Sant Andreu, cuyos vecinos crecieron con las fábricas instaladas cerca del Rec Comtal y en el área de la Sagrera. Pronto las transformaron en su hogar y reconstituyeron su esencia para hacer de este nodo industrial un centro urbano. Una de las actividades disponibles este verano consiste en recorrer estos puntos, observando cómo la huella de sus vecinos consiguió protagonizar un cambio de rumbo de estos lugares. La inscripción al recorrido es gratuita y tendrá lugar el viernes 7 de agosto de 17:00 a 20:00.

Visita a la Casa Moratiel

Casa Moratiel es uno de los edificios que mejor representan la arquitectura moderna de posguerra en Cataluña. Obra del arquitecto Josep Maria Sostres, hoy es uno de los edificios con más influencia e historia de la ciudad, además de una de las paradas de la sede de Barcelona Arquitectura. Durante su historia ha sufrido varias transformaciones y, hoy, todas ellas se recogen en la muestra Les set vides de la Casa Moratiel, que tiene lugar en su interior.

Tal es su importancia que esta vivienda está incluida en el Inventario de Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Esplugues de Llobregat, forma parte del Registro de Arquitectura Moderna de Cataluña 1925-1965 (DOCOMOMO) y está registrada en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Cataluña como Bien Cultural de Interés Local (BCIL). Esta actividad podrá disfrutarse el 4 de septiembre de 09:00 a 14:00 y el 17 de septiembre, de 15:00 a 20:00.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELKE (@elkefinestres)

Jornadas de puertas abiertas en el Pabellón Mies van der Rohe

Otro icono de la arquitectura es el Pabellón Mies van der Rohe. Esta espectacular obra es un icono mundial de la arquitectura moderna, y tras ella se encuentran las firmas de Ludwig Mies van der Rohe y Lilly Reich para la Exposición Internacional de 1929. Estará abierto al público los domingos 2 de agosto y 6 de septiembre, ambos días en horario de 10:00 a 20:00.

Museu de la Rajola

El Museu de la Rajola es la sede de la cerámica catalana. Esta institución se construyó como una apuesta por la conservación, investigación y difusión del patrimonio cerámico de la región. Con motivo de la Capital de Barcelona, los sábados y domingos ofrecerá pases gratuitos para acceder a su archivo, donde poder descubrir una colección única y peculiaridades técnicas, estéticas e históricas de esta artesanía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Temple de la Rajola (@museudelarajola)

Verde (¡que te quiero verde!)

Valenta Verde es una de las rutas creadas para descubrir el impacto medioambiental del diseño de la ciudad. Recorriendo algunas de las zonas verdes que han servido de evolución, transformación y cambio de muchos de los nodos urbanos centrales de Barcelona. La ruta comienza en la supermanzana del eje Cristóbal de Moura, continúa hacia la plaza de las Glòries, pasando por la nueva plaza de Consell de Cent-Rocafort y los Ejes Verdes de su entorno, y terminará en el Parque de Can Batlló. La actividad tendrá lugar el último viernes de agosto y los primeros de septiembre, de 16:30 a 20:00.

Nuevo proyecto de la Rambla

Vivir una ciudad también pasa por ser testigo de sus transformaciones. Una de las más significativas que está teniendo lugar en Barcelona es la renovación de las Ramblas, que puedes recorrer a través de una visita guiada desde la plaza de Catalunya hasta el Portal de la Pau el 16 de septiembre en horario de 10:30 a 12:00.

Podrás ver con ello cómo una ciudad se transforma y redefine, siguiendo de cerca con personas cualificadas unas visitas privadas a los ejes que están redefiniendo la vida en las Ramblas. Y así ver cuál es la evolución real de este lugar para mejorar su accesibilidad, la calidad del espacio público y la convivencia entre usos.

La Barcelona premiada

Del 25 de junio al 27 de septiembre, el Museu d’Història de Barcelona acoge la exposición Una arquitectura premiada: 125 años de premios. La trayectoria de los Premios FAD y sus antecedentes desde finales del siglo XIX. En ella repasa la trayectoria de una ciudad pionera en arquitectura a través de la huella más evidente de este avance: sus premios. Recoge así una mirada a las obras que han transformado Barcelona y el país, con fotografías, documentos y audiovisuales que explican la evolución de nuestra arquitectura.

Ruta por Poblenou

Pocos lugares encapsulan la gloria arquitectónica como lo hace Poblenou. Entre sus edificios hay muchos que han sido ganadores, finalistas y seleccionados de los Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo a lo largo de sus 67 ediciones. Y todos ellos pueden recorrerse, adentrarte y descubrirse en diferentes rutas que han preparado ad hoc para la ocasión. En concreto, el día 5 de septiembre la ruta en castellano podrá disfrutarse de 10:00 a 12:30 h.