Irene Rosales planta cara a Kiko Rivera tras su polémica campaña: «No he tirado a nadie por los suelos»

El último trabajo publicitario de Irene Rosales con una conocida marca de frutos secos continúa dando mucho que hablar. Su eslogan es «Un mix con un mal kiko es un mal mix. Elige Grefusa Mix, elige el mejor kiko» y, como era de esperar, a Kiko Rivera no le ha hecho ninguna gracia. El DJ ha tachado la campaña de «patética» y ha cargado duramente contra la madre de sus hijas, recordándole que a día de hoy tiene la vida que tiene «por haberse comido precisamente un kiko». Como no podía ser de otra manera, la reacción de la sevillana ha sido una de las más buscadas en las últimas horas y, lejos de esconderse, ha querido plantar cara al que fuera su marido ante los micrófonos de Europa Press.

«Simplemente es una campaña. Es trabajo. Y me lo ofrecieron y yo encantada de hacerlo. Además, es un equipo de 10. […] Yo he hecho mi trabajo como lo tenía que hacer. Los de la marca han quedado muy contentos y eso es lo que importa. Así que nada, que salgan muchas campañas y mucho trabajo más», comenzaba a decir.

En cuanto a las críticas que ha recibido por parte de Kiko, Irene ha hecho hincapié en que ella simplemente ha aceptado un proyecto que le han ofrecido y que «no se arrepente de nada». «Yo no he tirado a nadie por los suelos ni he criticado ni he hecho nada. Solo he puesto mi imagen en una campaña de publicidad. Los de marketing han estado muy acertados porque pensaban que con mi imagen iba a ser mucho más llamativo», aclaraba. «Yo llevo una racha en la que estoy tan acostumbrada a que me tiren por los suelos que ya… me da igual. Yo sé lo que he disfrutado y ya está. […] Es mi vida y quiero disfrutar de la vida y pensar solo en mí. Estoy abierta a todo el trabajo del mundo», añadía.

El contundente comunicado de Kiko Rivera

Tras ver la campaña de su ex mujer, Kiko Rivera no dudó en hacer uso de sus redes sociales para cargar duramente contra ella, dejando entrever que no le ha sentado nada bien que aceptara este proyecto y que le parece una falta de respeto.

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Hoy he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética. Y antes de que aparezcan los de siempre pidiendo respeto y recordándome quién es, conviene recordar algo muy sencillo: yo también soy el padre de mis hijas y, por lo que veo, el respeto no siempre es recíproco. […] Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falte absolutamente de nada. […] La vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko. Y sí, la frase puede molestar, pero no deja de ser una realidad», sentenciaba.