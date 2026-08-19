¿Cuánto sabes sobre Natalie Harp? La ‘impresora humana’ que vive pegada a Trump

Natalie Harp ha vuelto al centro de la polémica después de que el senador demócrata Jon Ossoff la mencionara públicamente durante un mitin para cargar contra Donald Trump. Ossoff acusó al presidente de no querer hacer su trabajo y de preferir «construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador», en referencia al reducido grupo de personas que acompañó a Trump cuando abandonó en secreto el avión presidencial durante su regreso de Turquía ante una posible amenaza iraní. La respuesta de la Casa Blanca fue inmediata y especialmente contundente, convirtiendo a Harp, hasta ahora una figura prácticamente desconocida para el gran público, en protagonista involuntaria de la actualidad política estadounidense.

¿Pero quién es la mujer que ha provocado semejante reacción en el entorno del presidente? Harp, de 35 años, lleva años formando parte del círculo más cercano de Trump y su presencia es prácticamente constante en la Casa Blanca, en sus viajes y hasta en sus desplazamientos privados. Su papel va mucho más allá de acompañarle: redacta las publicaciones que Trump le dicta para Truth Social, le acerca artículos y noticias y actúa como uno de los principales conductos de información hacia el presidente. Por eso sus compañeros la bautizaron como la «impresora humana», ya que incluso lleva una impresora portátil para entregarle en papel aquello que considera que debe leer.

Su ascenso resulta todavía más llamativo por cómo comenzó su relación con Trump. En 2019 contó en televisión que había sobrevivido a un cáncer de huesos y atribuyó su recuperación a la ley Right to Try, promovida por el entonces presidente. Después de aparecer en la Convención Nacional Republicana de 2020 y trabajar como presentadora en One America News Network, se incorporó al equipo de Trump en 2022. Desde entonces, su lealtad y cercanía han ido en aumento, hasta protagonizar episodios tan sorprendentes como el de 2023, cuando, según fuentes citadas por CNN, llegó a meterse en el maletero de un SUV para no quedarse atrás durante un desplazamiento del presidente. Ahora que su nombre vuelve a estar en boca de todos, ¿cuánto sabes realmente sobre Natalie Harp? Pon a prueba tus conocimientos con este test.