¿Por qué la velocidad de los aviones se miden en nudos y a cuántos km/h equivalen?

Hay algo que llama la atención cuando se habla de aviación y que, sin embargo, casi nadie se plantea: los aviones no vuelan a kilómetros por hora. O, mejor dicho, sí lo hacen, pero no es así como se mide su velocidad. En cabina, los pilotos trabajan con una unidad distinta, menos conocida y con un nombre que suena más a mundo marítimo que a transporte aéreo y que son los nudos.

No es una rareza ni una cuestión de tradición sin más sino que detrás de ese término hay una lógica bastante clara que tiene que ver con la forma en la que se organiza la navegación a escala global. Algo que, aunque no lo parezca, sigue siendo clave incluso en pleno siglo XXI. Entonces entender por qué se utilizan los nudos, y cuánto equivalen realmente, ayuda a poner en perspectiva lo rápido que se mueve un avión y por qué no tendría mucho sentido hacerlo de otra manera.

Por qué los aviones miden su velocidad en nudos y no en km/h

Lo más intuitivo sería pensar que, igual que ocurre con cualquier otro medio de transporte, la velocidad debería expresarse en kilómetros por hora. Es la referencia habitual, la que todos manejamos. Sin embargo, en aviación esa lógica no funciona del todo y el motivo principal tiene que ver con cómo se navega. Los aviones no se guían por carreteras ni por distancias planas, sino por coordenadas que dividen el planeta en una especie de red. Y en ese sistema, la unidad que mejor encaja no es el kilómetro, sino la milla náutica.

A partir de ahí todo encaja. Si la distancia se mide en millas náuticas, la velocidad más coherente es aquella que indica cuántas de esas millas se recorren en una hora y eso es exactamente un nudo. Puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero no lo es sino que en realidad, simplifica muchísimo los cálculos durante el vuelo y evita tener que hacer conversiones constantes. Y en un entorno donde todo debe ser rápido y preciso, eso marca la diferencia.

El origen de los nudos está en el mar

Lo curioso de todo esto es que la aviación no inventó nada sino que en realidad, heredó un sistema que ya llevaba siglos utilizándose en el mar. En la época de los grandes navegantes, calcular la velocidad de un barco no era precisamente fácil. Sin instrumentos modernos, los marineros recurrían a un método bastante ingenioso y utilizaban una cuerda con nudos distribuidos a distancias regulares. La lanzaban al agua y, durante un tiempo determinado, contaban cuántos nudos pasaban entre sus manos. No era perfecto, pero funcionaba. Y, sobre todo, permitía tener una referencia. De ahí salió el término que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en una unidad oficial.

Cuando los primeros aviones empezaron a recorrer largas distancias, especialmente sobre el mar, tenía sentido seguir utilizando ese mismo sistema. Las cartas de navegación ya estaban diseñadas así y cambiarlo habría complicado más las cosas que facilitarlas. Lo llamativo es que, pese a toda la tecnología actual, el nombre ha sobrevivido. Hoy ya no hay cuerdas ni relojes de arena, pero los nudos siguen ahí.

A cuántos kilómetros por hora equivale un nudo

Llegados a este punto, la pregunta es casi inevitable: ¿cuánto es exactamente un nudo en kilómetros por hora? La equivalencia es fija, y 1 nudo son 1,852 km/h. A partir de ahí, basta con multiplicar para hacerse una idea de las velocidades reales.

Por ejemplo, cuando se dice que un avión vuela a unos 460 nudos, en realidad está desplazándose a algo más de 850 kilómetros por hora. Y si se acerca a los 500 nudos, se queda ya muy cerca de los 900 km/h. Son cifras altas, pero encajan con lo que uno espera de un vuelo comercial. De hecho, en rutas largas, esa velocidad es la que permite cruzar países, o incluso continentes, en relativamente poco tiempo.

Eso sí, no siempre se vuela así. Durante el despegue y el aterrizaje, los números bajan bastante. No es cuestión de potencia, sino de control: en esas fases lo importante es la estabilidad, no la velocidad.

Una unidad que sigue teniendo sentido hoy

Podría pensarse que, con los sistemas actuales, usar nudos ya no tiene demasiado sentido y que sería más lógico adoptar el sistema métrico de forma universal. Pero la realidad es justo la contraria si tenemos en cuenta que la aviación funciona como una red global en la que intervienen muchos países, idiomas y normativas distintas. En ese contexto, tener una unidad común es fundamental. Cambiarla ahora supondría rehacer procedimientos, sistemas y formación en todo el mundo.

Además, los nudos siguen encajando perfectamente con la lógica de la navegación aérea. No es sólo una cuestión de tradición, sino de utilidad. Por eso, aunque para el pasajero medio siga siendo una medida poco familiar, dentro de la cabina continúa siendo la referencia principal y parece que así se seguirá manteniendo.