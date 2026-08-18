La reflexión de ‘En busca de la felicidad’ que debemos aplicar en nuestra vida: «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo»

Hay películas que permanecen en la memoria colectiva gracias a su colección de frases memorables. Existen incluso cientos de libros hablando sólo de este tema. Uno de los mayores ejemplos es, sin duda, En busca de la felicidad, el drama sobre la paternidad que se inspira en unos sorprendentes y motivadores hechos reales. Dirigida por el italiano Gabriele Muccino y con una fuerte influencia del clásico El ladrón de bicicletas (1948) de Vittorio De Sica, el filme de Columbia Pictures fue un éxito instantáneo. Su protagonista, Will Smith, venía de protagonizar varios triunfos comerciales y, por fin, parecía que la Academia comenzaba a tomarse en serio su ambición de lograr la ansiada estatuilla dorada, un lustro desde su primera consideración por su papel en Ali (2001). En la taquilla, más de lo mismo. La adaptación biográfica de la historia real de Chris Gardner recaudó 307 millones de dólares, dejándonos por el camino algunas frases edificantes y completamente motivacionales.

Smith no se llevó el Oscar ese año. El primo fue a parar a Forest Whitaker por El último rey de Escocia. El actor de El príncipe de Bel-Air tardaría todavía 15 años en alcanzar la cima artística de la meca del celuloide gracias a El método Williams (2021). Sin embargo, logró convertirse en la estrella favorita del público y dejar, para la posteridad, toda una serie de frases para enmarcar en cualquier manual de resiliencia actual.

‘En busca de la felicidad’: el edulcorado drama inspiracional que le valió una nominación al Oscar a Will Smith

La sinopsis oficial sigue a Gardner, un vendedor brillante con un trabajo precario que no le permite cubrir las necesidades básicas de su familia. Tras ser despedido, intenta sobrevivir con su hijo de cinco años en San Francisco, superando decenas de adversidades para alcanzar el sueño de poder vivir una vida mejor.

En el elenco destaca sobre todo Smith, pero también su propio hijo en la vida real, Jaden Smith, quien da vida al pequeño de la historia. Thandiwe Newton, Dan Castellaneta, Brian Howe, James Karen y Kurt Fuller completan el resto del reparto.

En busca de la felicidad tiene toda una colección de reflexiones y sentencias para enmarcar. No obstante, el alma de la cinta reside en el monólogo del protagonista a su hijo en clave de lección vital:

«Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo por sí mismas, te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. Y punto».

¿En qué plataforma está disponible?

Desgraciadamente, en el momento de la creación del presente artículo, En busca de la felicidad no está disponible bajo suscripción en ninguna plataforma. Sí que se puede acceder a ella, bajo alquiler o compra, a través del abanico de contenidos de Google Play, Rakuten TV, Prime Video y Apple TV.