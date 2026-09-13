La reflexión de Steven Spielberg sobre la nueva película de Javier Bardem: «Es cruda, dolorosa y valiente»

Javier Bardem y Steven Spielberg se profesan un gran respeto. El actor español ha comentado en varias ocasiones que E.T. el extraterrestre (1982) es su película favorita y cuando el intérprete rechazó participar en Minority Report (2002), lejos de enfadarse, el rey Midas de Hollywood encajó con admiración su decisión. Spielberg nunca ha dirigido a Bardem, pero este apareció recientemente en un proyecto producido por el cineasta y Martin Scorsese. Sí, nos referimos a la encarnación del villano Max Caddy en la serie Cape Fear de Apple TV. Sin embargo, los últimos elogios del director de Salvar al soldado Ryan (1998) no se deben a la performance del antagonista al que antes dieron vida Robert Mitchum, Robert De Niro. Al realizador lo que le ha encantado es la última cinta que la estrella patria ha rodado a las órdenes de Rodrigo Sorogoyen: El ser querido.

Nominada a la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes y preseleccionada por la Academia junto a La bola negra y Los domingos para competir por un puesto en la carrera del Oscar a la mejor película internacional, El ser querido es por derecho propio uno de los estrenos españoles más relevantes del 2026. Llegó a los cines el pasado 26 de agosto y en sus primeras semanas, el proyecto distribuido por Movistar Plus y A Contracorriente Film acumula ya más de 2,36 millones de euros recaudados y 357.000 espectadores. Por si el entusiasmo de dicho impacto no fuese suficiente, la prensa especializada ha respondido con cierta unanimidad al último relato metacinematográfico del responsable de El reino (2018) y As bestas (2022). Pero, ¿qué es lo que ha dicho exactamente Spielberg del trabajo de Bardem en el filme?

Spielberg, sobre ‘El ser querido’ y la actuación de Bardem

Las palabras de Spielberg las conocemos por la coprotagonista de Bardem en El ser querido, Vicky Luengo, quien da vida a su hija Emilia. Esta, relató el WhatsApp que el cineasta le había mandado al actor.

«Me ha encantado. Es muy cruda. Es absolutamente dolorosa, es absolutamente verdad. La película es compleja, es valiente. Javier, ya es una de mis películas favoritas tuyas», leía Luengo en una entrevista para Catalunya Ràdio.

¿De qué trata ‘El ser querido’?

El guion, escrito a cuatro manos entre Sorogoyen y su guionista de cabecera, Isabel Peña, nos narra el regreso a España de Esteban Martínez (Bardem), un reconocido director de cine que va a rodar su nueva película en Canarias. En su nuevo proyecto, le ofrece el papel protagonista a su hija Emilia (Luengo) con la excusa de impulsar su malograda carrera. Ambos mantienen una relación distante desde hace años, marcada por el abandono, la violencia y los excesos. Convivir en el set los acerca, pero también revive cicatrices que nunca sanaron del todo.

Junto a Bardem y Luengo, el elenco se completa con Raúl Arévalo, Marina Foïs, Raúl Prieto, Pepa Gracia, Melina Matthews, Nuria Prims y Pablo Gómez Pando.