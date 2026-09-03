España elige a sus tres candidatas para los Oscar 2027: ‘La bola negra’ de Los Javis parte como favorita frente a ‘El ser querido’ y ‘Los domingos’

La actriz Miriam Garlo ha anunciado esta mañana los tres largometrajes preseleccionados para representar a España en la 99. ª edición de los Premios Oscar, dentro de la categoría de Mejor Película Internacional: El ser querido (Rodrigo Sorogoyen), La bola negra (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa).

Estas son las tres películas preseleccionadas para representar a España a los Oscar: 🎥 El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen

🎱 La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi

🙏🏻 Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa pic.twitter.com/7bc1pteiVP — Academia de Cine (@Academiadecine) September 3, 2026

Garlo, ganadora del Goya a la Mejor Actriz Revelación por Sorda (2025), ha estado acompañada en el acto celebrado en la propia institución por Fernando Méndez-Leite, presidente de la Academia, y la notaria Eva Fernández Media. Del presente terceto fílmico surgirá la película elegida para liderar al cine patrio en la carrera por las estatuillas doradas. La decisión no tardará demasiado, pues el 16 de septiembre se comunicará oficialmente la decisión de los académicos, nombrando a la cinta que heredará el testigo de Sirat (2025) de Oliver Laxe.

‘La bola negra’, la favorita

La producción de Ambrossi y Calvo es la clara favorita de la preselección. No sólo por el ruido mediático que está surgiendo dentro de nuestras fronteras, sino por la pasión y entusiasmo generalizado de la obra en el mercado internacional.

Nominada a la Palma de Oro en el pasado Festival de Cannes, La bola negra terminó llevándose el premio a la mejor dirección para Los Javis, convirtiéndose desde ese preciso instante, en el tándem artístico de moda. De hecho. Netflix –su distribuidora en Estados Unidos– le ha otorgado una ventana de exhibición en cines de 47 días. Dato que confirma la confianza de la distribuidora californiana con un proyecto que, tras su paso por el certamen de la croisette y posterior gira comercial, está despertando un profundo interés dentro de la prensa norteamericana. Por ejemplo, Variety o The Hollywood Reporter la sitúan con fuerza como su favorita en sus quinielas dentro de varias categorías de los Oscar, destacando tanto la interpretación protagonista del cantante Guitarricadelafuente como el tema original compuesto para el filme, ‘La nieve’.

Con un reparto que incluye a Miguel Bernardeu, Carlos González, Penélope Cruz y Glenn Close, entre otros. La bola negra llegará a los cines españoles el próximo 25 de septiembre.

‘El ser querido’ y ‘Los domingos’: en busca de una oportunidad

Frente al fenómeno de Los Javis y la adaptación de la idea inacabada de Federico García Lorca, encontramos lo nuevo del director de As bestas (2022) y la presencia tardía de Los domingos (2025), la cual no llegó a tiempo el año pasado para su preselección.

La presencia de Javier Bardem en El ser querido podría despertar el interés de la meca del celuloide. Porque debemos recordar que no salir victorioso de esta competencia a tres, sólo cierra la puerta de entrada a la representación del país dentro de la sección del Oscar a la mejor película internacional. Galardón al que podría perfectamente terminar optando en la siguiente edición el actor de No es país para viejos (2007). La cinta de Sorogoyen se encuentra actualmente proyectándose en los cines.

Los domingos (disponible en Movistar Plus) es la que menos opciones parece tener de cara a la criba final de la Academia. A pesar de su indiscutible calidad, el trabajo de Alauda Ruiz de Azúa, estrenado hace ya un año, no posee esa popularidad vigente tan necesaria en este tipo de competencias. Aunque habiendo ganado cinco premios Goya, entre ellos el de mejor película, el poso de su relevancia cinematográfica en España podría dar la sorpresa.

‘Amarga Navidad’ de Almodóvar es la principal ausencia

También estuvo nominada a la Palma de Oro, pero la Academia no ha tenido a bien considerar al último filme de Almodóvar entre las candidatas. Aplaudida con cierta unanimidad por la crítica española, queda saber si desde la alfombra roja ven al cineasta manchego con opciones para alguna otra sección, como por ejemplo podría ser la del Oscar al Mejor Guion Original.