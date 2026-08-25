Lo que hace Bardem en ‘El ser querido’ es aterrador: hay momentos en los que te entran ganas de salir del cine

Crítica sin spoilers de El ser querido, la última película de Rodrigo Sorogoyen con Javier Bardem y Victoria Luengo como protagonistas que se estrena este miércoles 26 de agosto. Tras su paso por el Festival de Cannes 2026, se trata sin duda de una de las cintas españolas más esperadas e importantes del año. Una obra de madurez que agobia, emociona y aterra a partes iguales. Hay momentos tan incómodos a veces y de tanta verdad que a uno le provocan ganas de salir del cine. Una obra de arte.

¿Película del año?

Ahora que el valor de las películas se basa tanto en taquilla como en premios, El ser querido, desgraciadamente, llega a destiempo. No hay duda de que hará buenas cifras de recaudación y que estará nominada en los Goya (ganará muchos) pero hay dos problemas. Internacionalmente, se la compara (injustamente) con la danesa Valor sentimental, uno de los grandes eventos cinematográficos del 2025 que llegó a optar a los Oscar más importantes. La razón es que ambas cintas parten de una premisa similar: un padre ausente y director de cine le ofrece a su hija actriz protagonizar su última película. Hasta aquí las similitudes.

Por otra parte, en cuanto a eso que llaman película del año, El ser querido va a tener que luchar contra La bola negra de los Javis, cinta que no solo ganó en Cannes, sino que promete llevar a España a lo más alto en los Oscar.

Pero más allá de que el cine es una industria y que hay factores que pueden entorpecer o ensombrecer el estreno de El ser querido, hay que decir que la última epifanía de Sorogoyen es su obra cumbre. Un artefacto rabioso, contenido y voraz que te deja sin aliento.

Algo más importante que el arte

Le preguntaron una vez a Orson Welles si había contratado a algún amigo para sus películas y si se había arrepentido de ello. El mítico director respondió que sí a las dos cosas. «¿Volvería a hacerlo?», quiso saber el periodista:»Sin duda. El arte no puede estar por encima de la vida», respondió el cineasta. De esto trata, entre otras muchas cosas, El ser querido.

Con una escena de apertura de más de media hora y que debería ser de visionado obligatorio en todas las escuelas de cine (tanto para actores, directores, montadores, fotógrafos y demás), Sorogoyen deja claros los pilares de su cine: la búsqueda de la verdad a través del realismo extremo en las interpretaciones y del manejo de la cámara.

Es curioso que en una película en la que se habla tanto, lo más interesante sea lo que no se dice, esas corrientes internas que viven los personajes y que marcan sus dinámicas sin especificarlas. Esto se consigue gracias al trabajo actoral.

No quiero morir sin ver cómo Sorogoyen pasa del guion a la imagen. Tanto él como su compañera en guion, Isabel Peña, siempre crean textos sutiles, pero no opacos. Lo impresionante es cómo se dirige a los actores para encontrar la verdad en los diálogos. Casi nunca, sobre todo en El ser querido, se nota el texto en pantalla. Eso es milagroso.

Bardem, aterrador

Como no podía ser de otra manera, el duelo entre Javier Bardem y Victoria Luengo es lo mejor de la película y de lo mejor que le ha pasado al cine (no solo español) este año. Su compromiso es tal que incomoda y resta aliento en el espectador.

Durante las más de dos horas que dura el filme, se va acumulando una tensión casi insoportable. Sabes que, de un momento a otro, la violencia va a estallar. Cada mirada de Bardem no hace más que acrecentar la inseguridad que provoca un personaje tan imprevisible. Y es al final, cuando todo salta por los aires, cuando un servidor quiso salirse del cine y respirar. Esto, lejos de ser un problema, es un halago a un trabajo inmenso y de una de las películas de las que más orgullosos deberíamos estar como españoles este año. Dan igual los premios, las comparaciones o los títulos, El ser querido es una experiencia única.