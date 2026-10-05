El susto de Raphael con un fan peruano en pleno concierto: se abalanza sobre él y seguridad tiene que intervenir

Después de presentar en los Cines Callao de Madrid Aquel, la nueva serie de Netflix que repasa los momentos profesionales y personales que más han marcado su vida, Raphael puso rumbo a Latinoamérica para continuar con su gira internacional. Perú ha sido la primera parada de esta nueva etapa sobre los escenarios y, aunque el artista volvió a conquistar al público con los grandes clásicos de su más de seis décadas de carrera, la noche también dejó un momento de máxima tensión. En pleno concierto, Raphael vivió un incómodo encuentro con un fan que logró acercarse hasta él. Una situación que provocó un evidente gesto de susto del cantante que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en dar la vuelta a la red.

Tal y como se puede ver en la escena que grabaron numerosos asistentes, el fan se subió de manera inesperada al escenario mientras Raphael se encontraba en plena actuación. En un primer momento, el intérprete reaccionó con naturalidad ante la inesperada visita e incluso le dedicó una sonrisa mientras le preguntaba dónde iba. Sin embargo, la situación cambió por completo apenas unos segundos después, cuando el hombre se acercó más al cantante y comenzó a agarrarle del hombro, un gesto ante el que Raphael cambió inmediatamente el semblante. Visiblemente sorprendido y asustado, el artista trató de apartarse y marcar distancias con el espontáneo, pero este, lejos de abandonar el escenario, continuó intentando permanecer a su lado. Fue entonces cuando el equipo de seguridad se vio obligado a intervenir, acercándose rápidamente hasta ellos y sacándolo del escenario.

Tras el incómodo episodio, Raphael pudo continuar con el espectáculo con normalidad, pero, como era de esperar, la escena no pasó desapercibida entre los asistentes, especialmente por el brusco cambio en el rostro del intérprete de Mi gran noche. Las imágenes no han tardado en dar la vuelta a la red y los seguidores de Raphael enseguida han dejado numerosos comentarios en su defensa. «La gente está muy loca», «Es normal que se haya asustado», «Pobre Raphael, ya no está para esos sustos», «Bastante bien reaccionó», «Los de seguridad tendrían que haber actuado antes», «Es una persona que no conoce y que no sabe cuáles son sus intenciones», «Definitivamente hay que proteger más a los artistas y asegurar que no sucedan estos asaltos», han escrito algunos de los internautas.

Por ahora, Raphael no se ha pronunciado sobre este incidente. Sin embargo, las palabras que concedió a los micrófonos de COOL durante la presentación de Aquel dejaron claro que afrontaba con especial ilusión sus próximos compromisos profesionales en Latinoamérica. El cantante aseguró encontrarse «muy bien» y adelantó que pasaría cerca de un mes fuera de España con motivo de su gira. Unas declaraciones que pronunció antes de vivir este inesperado episodio sobre el escenario y que reflejan las ganas con las que afrontaba su regreso ante el público latinoamericano. Más adelante, Colombia, Chile y Argentina serán los países que podrán disfrutar de la actuación en directo del mencionado.